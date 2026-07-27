排気量660cc以下の軽自動車は日本独自の車である。また、EVは車体サイズとモーターの最高出力により軽自動車として扱われる。安さと手軽さもあって日本では新車市場の4割を占めているが、これは“黒船来航”と呼んでいいのだろうか。【写真7枚】色っぽい「赤い着物姿」を披露する広瀬すず7月28日、中国の大手自動車メーカー・BYDがEVの軽自動車「RACCO」を発売する。例えば「RACCO プレミアム」の場合、スライドドアになってお