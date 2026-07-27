9月に日本で開催されるアジア大会愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）に出場するサッカー女子日本代表”なでしこジャパン”のメンバー発表が27日行われ、成宮唯（31、INAC 神戸レオネッサ）や塩越柚歩（28、日テレ・東京ヴェルディベレーザ）ら22人が選出され、そのうち10人が代表初招集となった。今大会は男子元日本代表の内田篤人コーチが就任後に臨む最初の国際大会となる。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（