農林水産省の公式Xアカウントが7月27日までに情報を更新。おいしい目玉焼きの作り方について、紹介しています。【画像】「えっ…！？」これがホテル並みの「目玉焼き」を作る“裏技”です！公式アカウントは「目玉焼きを美しく仕上げる方法がある」「そんなうわさを聞きつけ、実際に作ってみました」と投稿し、作り方について次のように紹介しています。【目玉焼きをきれいに作る方法】（1）卵をザルに割り入れ、水っぽい白