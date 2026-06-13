◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ ３位４位決定戦 Ｊ１ＥＡＳＴ ２（ＰＫ４―３）２ Ｊ１ＷＥＳＴ（１３日、ＭＵＦＧ国立）

Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。３位４位決定戦（２０分間）はＪ１ＥＡＳＴがＪ１ＷＥＳＴに２―２で追いついて突入したＰＫ戦を４―３で制した。

Ｊ１ＷＥＳＴの元日本代表ＭＦ香川真司（Ｃ大阪）は１―０の１２分に途中出場。いきなりＰＫのキッカーを務め、浦和の同ＧＫ西川周作を相手にゴール右へ追加点を決めた。

その後は２点差を追いつかれ、サドンデス方式のＰＫ戦に突入。４人目のキッカーを務めた香川はゴール中央へチップキックする「パネンカ」を仕掛けたが、西川に阻まれた。「最後まで周くんもライン上にいたので、自分の心を読まれてたのかな。普通に蹴ろうと思ったけど、パネンカするならこのシチュエーションかなと思った。良くも悪くも、目立ってしまいましたね」と笑みを浮かべた。

Ｊリーグの祭典を終え、１４日（日本時間１５日）には北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ初戦のオランダ戦に臨む。香川は「これから代表チームが日本を背負って闘っていくと思う。僕たちは同じサッカー人として、彼らの闘いを心から応援しているし、見守るだけかなと思う」と期待を寄せた。

負傷のためＷ杯メンバーから離脱し、代表引退を表明した主将ＭＦ遠藤航についても言及した。２０１８年ロシアＷ杯でともに日本代表として闘った後輩の決断に「本当に難しいことだし、誰もが経験したことない、想像を絶すると思うので、正直、自分の中では何とも言いようがないけど、航のためにみんなが本当に奮起してみんなやろうとしているし、どうかそれが報われるようにみんな頑張ってほしい」とエールを送った。