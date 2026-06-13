北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイ戦が行われた。会場には海外の大物セレブが観戦に駆け付け、中継では資産17兆円の億万長者の姿も映り込んだ。

大観衆で埋まり熱気に包まれた現地。スポーツチャンネル「DAZN」で配信された中継カメラには、米国の国歌斉唱時に元イングランド代表ベッカム氏と米俳優トム・クルーズが並んで観戦する様子が映った。

その後も客席にいた大物セレブが続々と抜かれ、「スター・ウォーズ」などの名作を手掛けた米映画界の大物監督ジョージ・ルーカス、さらには米マイクロソフトの創業者で、純資産1080億ドル（約17兆円／米フォーブス誌調べ）を誇るビル・ゲイツの姿もあった。

次々と映り込んだ超大物はネット上で話題に。X上の日本ファンからは「え？ビルゲイツ見に来てて声出た」「スターだらけすぎる」「ビルゲイツがコーラ飲んでる」「この会場の平均資産額エグそうw」「ジョージルーカスにビルゲイツ メンツやば」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）