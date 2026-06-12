アンジャッシュの児嶋一哉が１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で衝撃発言。スタジオが騒然となり、ＣＭ明けにハライチ澤部佑も「不適切発言をお詫びします」と神妙謝罪し、児嶋も大反省した。

この日は女子校御三家とよばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身の黒岩里奈氏、高橋真麻、馬場典子がゲスト。高橋が「好きな先輩の○○をもらう」というクイズをだしたところ、児嶋が「当てちゃっていい？」と切り出し突然「陰毛」と言い出した。

突然の下ネタにスタジオは「は？」「なに？」「お昼だよ」などの声が上がり、一瞬児嶋が何をいったか理解できない人も。児嶋は「はやったじゃん」「好きな人のをもらって生徒手帳に入れると運気が上がるって」と大真面目に話し、ぱーてぃーちゃんの信子は「おまわりさーん。こいつです！」とツッコんだ。

児嶋は「本当にあったの！」と必死に主張。高橋が「（出身は）何県ですか？」と聞き、児嶋は「八王子だけど、本当にあったんだって！」と訴えＣＭとなった。

ＣＭが明けると澤部と小室瑛莉子アナが神妙な表情で「先ほど不適切な発言があったことをお詫びします」と謝罪。スタジオもクスクス笑いが広がる中、岩井勇気も「びっくりしました」。

児嶋も「お昼じゃなかった。でもウソじゃない、本当なんだ！」と主張。「でも言う必要はなかった。何年芸人やってんだ！」と自分で自分を責め、スタジオも爆笑に包まれていた。