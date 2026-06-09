９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５０．６９ポイント（１．２８％）高の４０１０．０３ポイントと４日ぶりに反発している。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。上海総合指数はこのところ急ピッチに下落し、足もとでは４月７日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいた。中国経済の過度な減速懸念も後退。取引時間中に報告された５月の中国貿易統計は、米ドル建ての輸出入が予想を大幅に上回った。中東情勢の改善期待もプラス。トランプ米大統領は８日、イランとの戦闘終結に向けた最終交渉が進んでいるとして、事態は急速に進展するはずだと自身のＳＮＳに投稿した。そのほか、昨夜の米株市場でハイテク株が持ち直したことも好材料。中国株マーケットにも買いが波及した。

一方、中国ではあす以降も、１０日に物価、週明け１６日に小売や鉱工業生産など５月の月次経済統計が相次いで公表される。様子見ムードが漂う中、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）と光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が８．１％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が７．１％高、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が６．６％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が６．０％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、プリント基板（ＰＣＢ）大手の生益電子（６８８１８３／ＳＨ）が１１．４％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

発電や設備の電力株も高い。大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が６．１％、北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）が３．５％、上海電力（６０００２１／ＳＨ）が２．９％、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が２．５％、平高電気（６００３１２／ＳＨ）と中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）がそろって２．０％ずつ上昇した。素材株、インフラ建設株、空運株、金融株、自動車株なども買われている。

半面、石油・石炭株はさえない。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が５．６％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．２％、中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が２．０％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．７％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が３．５％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．９％ずつ下落した。海運株、消費株、医薬株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．５１ポイント（０．５５％）安の２７２．７３ポイント、深センＢ株指数が６．９８ポイント（０．６２％）高の１１２８．６６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）