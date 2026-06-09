孫娘と彼氏の喧嘩に祖母がカンペで参戦！キレキレな言葉が大反響も、原因は祖母

身内の痴話喧嘩に遭遇してしまった場合、大抵の人は沈黙を選ぶでしょう。

黙って横でスマホでもいじりながら、でも耳だけは会話の内容に傾けて、終わるのをじっと待つ。それが賢い対処法。しかしそんな時代はもう終わりました。痴話喧嘩への対処法は新しいフェーズに移行しています。

カンペです。

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■ 彼氏と電話で言い合いをする孫娘のために、祖母がカンペを使って参戦

現役大学生シンガーソングライターとして、YouTube等に「ぶっ殺したい過去の記憶」「哀、愛さ」といった楽曲を発表している「だてぃが」さんがこのほどXに投稿したのは、妹さんが彼氏と喧嘩をしたときのエピソード。

電話で言い合いをしている妹さんに向け、なんとそばにいたおばあさんが、勝利のためのカンニングペーパー（カンペ）を見せてきたそう。

投稿には実際にカンペの画像が添えられており、そこには「まるっきり赤チャンね かわいいけど」「そんな事でおこるなんて心がせまい わかれなさい」といった気っ風のいい言葉が走り書きされています。

痴話喧嘩中のカンペ、しかも切れ味バツグンな内容というコンボ技。だてぃがさんの投稿は1.8万リポスト、26万いいねを集める大反響を呼び、コメントや引用欄には「最高なおばあちゃま」「笑うわこんなんw」「私も将来こんなおばあちゃんになりたい！！」といった声が相次いでいました。

普段から鋭い意見を言いがちというおばあさん。とてもマイペースで自分ルールがある性格のため、何でもかんでも口出しをしてくるのだとか。「でもそんなところが魅力なんです」とだてぃがさんは話します。

そんなおばあさんの舌鋒の鋭さがこれでもかと発揮されたカンペに、当事者の妹さんも「流石にやばい」と大爆笑。

だてぃがさんも「赤チャン」という表現までは耐えられたものの、「わかれなさい」が出てきた途端、あまりにも鮮やかな言い切りっぷりに、お腹がよじれるかと思うほど笑ってしまったそう。

■ そもそもどうして妹さんと彼氏は喧嘩に？「祖母が発端です」

ところで気になるのが喧嘩の内容。

ここまでキレキレなフレーズが飛び出すということは、妹さんの彼氏がなにかよっぽどなことをしでかしたのか……と思いきや、だてぃがさんからは「うちの祖母が喧嘩の発端です」とまさかの一言が。

彼氏が秘密にしていたことを、だてぃがさんとおばあさんにこっそり共有していたという妹さん。

妹さんは2人に「秘密にして」と言っていたのですが、今回の電話中におばあさんがうっかり口にしてしまう事態に。

妹さんが秘密を家族に話してしまっていたことに気がついた彼氏さんは当然怒り、喧嘩に発展。そしてかわいい孫娘が彼氏から問い詰められるのに我慢できなくなったおばあさんが、急いでカンペを作り、出し始めたとのことです。

さすがにこれは彼氏にも同情待ったなし。諸般の事情から、筆者としては彼氏陣営として立ち上がりたかった気持ちがあります。

30年生きてきて自分の弟と妹にすら口喧嘩で勝ったことは一度もありませんが、3年分くらいのメンタルと引き換えに、おばあさんの口撃を一度くらいは防げたことでしょう。

ちなみに最終的には妹さんが彼氏さんに謝り、無事に仲直りできたそうです。

みなさん、秘密は秘密のままにしておきましょう。

＜記事化協力＞

だてぃが/Dateiga

公式X（@DATEIGA_）

公式YouTubeチャンネル

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060903.html