6回の第3打席で左前適時打を放ち一塁から長駆生還

【MLB】Bジェイズ 6ー4 オリオールズ（日本時間8日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が7日（日本時間8日）、本拠地でのオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場した。6回に適時打を放つと、その後は激走して同点のホームイン。チームの逆転劇を呼び込んだ生還の直後、球団公式SNSが歓喜の写真を公開。日米ファンから称賛が寄せられている。

岡本は2点を追う6回2死二塁の第3打席で、相手先発バズから左前適時打を放った。さらに続くヒメネスの二塁打で一塁から一気に本塁を狙い、必死の激走を見せて同点の生還を果たした。岡本の一打と好走塁をきっかけに打線が繋がり、チームはこの回に5得点を奪うビッグイニングを作った。

逆転直後、ブルージェイズ公式X（旧ツイッター）は「俺たちの熱い勢いは、まだまだ巷を騒がせているぜ、ベイビー！」と綴り、投稿したのが岡本の1枚だ。スライディングで下半身には土埃がつくも、両手を広げてセーフをアピール。そして背景には、大興奮するナインとファンの様子が収められ、場内の熱感が確認できる。

闘志あふれるプレーの直後を捉えた写真に、日本人のみならず現地のファンからは絶賛の声が次々と寄せられた。「最高の写真だ！」「素晴らしい！」「いい写真や」「憂鬱な月曜に嬉しい1枚だわ」「岡本和真の激走アツいね」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）