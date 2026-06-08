ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、人気アイテムの新色を含む新作8商品を紹介しています。

【画像】NEWカラーがすてき！ ユニクロ新作まとめ

シャツやパンツ、小物の新作続々

公式アカウントは、「保存しておくとお買い物時に便利」「絶対使える！ユニクロ新作まとめ。これからの季節に使いやすいシャツやリネンパンツに加え、バッグや帽子などの小物も多数登場！」とコメントし、8アイテムをピックアップ。

1つ目は、ウィメンズ「レーヨンスキッパーブラウス／7分袖」（2990円、以下、税込み）。オフィスカジュアルにも使いやすく、洗濯後もしわになりにくいアイテムです。新カラーとして、「10 PINK」と「69 NAVY」が登場しました。

2つ目は、「2Wayワンハンドルバッグ」（1990円）。ハンドルをアレンジし、ショルダーとクロスボディの2通りで使える新作のバッグです。内ポケットは2つあり、ファスナー付き外ポケットですっきり整理収納できます。カラーは「09 BLACK」「32 BEIGE」「39 DARK BROWN」「59 DARK GREEN」の4色展開です。

3つ目は、ウィメンズ「リネンブレンドイージーパンツ」（2990円）。アースカラーの「35 BROWN」と「58 DARK GREEN」が登場しました。SNS上で「めっちゃ涼しい」「涼しいしゆるゆるで履き心地めちゃよかった」「もう冬までこれでいいわ」と話題のアイテムです。

4つ目は、男女兼用（メンズサイズ）の「エアリズムコットンカノコポロシャツ」。通常価格2990円のところ、6月11日までの期間限定で1990円となっています。“しゃれ見え”する「18 WINE」と「38 DARK BROWN」の2色が登場しました。

他に、スカート見えするシルエットできれいめに履ける、ウィメンズ「ナイロンキュロット」（3990円）の新色、男女兼用（メンズサイズ）の万能Tシャツ「ドライカラークルーネックTシャツ」（590円）の新色、大人気バッグがアップデートした「ラウンドミニショルダーバッグ」（1500円）、深めにかぶれる形状ですっきりとした印象の「UVカットキャップ／ツイル」（1990円）が並びます。

