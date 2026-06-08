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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【隠れ玄関付き!】部屋の出入りが便利すぎるデザイナーズマンションを内見！」と題した動画を紹介した。「玄関が2つある」という珍しい1Kのデザイナーズマンションを紹介し、その個性的な間取りと機能性に注目が集まっている。



動画の冒頭、東京都渋谷区にある物件の外観からスタートする。コンクリートの箱がジェンガのように互い違いに配置された斬新なデザインが目を引く。エントランスを抜けると、アートな本がディスプレイされた知的な雰囲気のラウンジがあり、共用部からレベルの高さが伺える。



室内は約34㎡の1K。白と黒のコントラストが効いたスタイリッシュな空間で、玄関周辺には20足以上収納可能なシューズクローゼットや、白で統一された清潔感のある水回りがまとめられている。約11畳の居室に入ると、高い天井と一面の大きな窓がもたらす圧倒的な開放感が広がる。窓の先には、黒いガーデンロックが敷き詰められた観賞用のテラススペースが設けられていた。



さらに、居室の隅にあるロールスクリーンを開けると、外の歩道に直接繋がる「玄関2号」が出現する。自転車を置いたり、直接外へ出入りしたりできるこの2way仕様に、ゆっくり不動産さんも「なにこれ便利すぎ！」と驚きの声を上げた。



階段型のオープンラックを登った先には、約8畳の広々としたカーペット敷きのロフトも完備。コンセント付きのカウンターがあり、書斎や映画鑑賞スペースなど「使い方の妄想が止まりませんよ」と絶賛した。



一般的な1Kの常識を覆す、デザイン性と実用性を兼ね備えたこの物件。生活スタイルに合わせた多様な使い方が想像できる、ユニークな魅力が詰まった内見動画となっている。