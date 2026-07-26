山本由伸が日米通算100勝を達成し、さらなる加速を誓うFNNプライムオンライン

山本由伸が日米通算100勝を達成し、さらなる加速を誓う

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸投手がメッツ戦で日米通算100勝を達成した
  • 6回1失点11勝目でメジャー30勝、オリックス時代の70勝と合わせての節目
  • カブスでは今永昇太が6回無失点でサイヤング賞投手スキーンズに投げ勝った
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