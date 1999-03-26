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山本由伸が日米通算100勝を達成、6回1失点で今季11勝目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸が7月25日のメッツ戦で6回1失点の好投を見せた
  • 日米通算100勝に到達し「一つうれしいこと」と穏やかに語った山本
  • 初勝利から10年目の節目で、今季メジャートップタイの15度目QSも記録
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  7. 17. マリニン 月曜に「重大発表」へ
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