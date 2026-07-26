7月23日（日本時間24日）、デーブ・ロバーツ監督、ドジャースナインがホワイトハウスを表敬訪問した。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。昨年も招待されているが、ドジャースナインの中には今年が初参加となる佐々木朗希の姿もあった。【写真】笑顔が眩しい! 大谷とトランプ大統領の超豪華ツーショット大谷翔平と山本由伸は「どっちがいい投手だ？」約25分間のスピーチをおこなったトランプ大統領は、大谷翔平を「満