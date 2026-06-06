本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦した。二塁を守ったミゲル・ロハス内野手が、好プレーで先発登板の佐々木朗希投手を救った。

佐々木は3回先頭のマドリガルと対峙。投ゴロに反応したものの、捕球できなかった。グラブを弾いた打球をカバーしたのが、二塁のロハスだった。

素手でキャッチし、すかさず一塁へノーバウンド送球。一度はセーフの判定だったが、チャレンジで判定が覆った。

佐々木も手を上げて仰天したスーパープレーにドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も大興奮だ。

ビデオ判定を待つ間、実況のジョー・デービス氏は「信じられない！ もしかしてやってのけた可能性があるか？ オーマイガッシュ！」と伝えれば、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「アウトだ！ ミゲル・ロハスのこれまでのキャリアのハイライトだな」と声を上げた。

また、一塁のフリーマンも目いっぱい足を伸ばしてキャッチしており、デービス氏は「ワオ、フレディのストレッチも見てくれ」と話していた。



（THE ANSWER編集部）