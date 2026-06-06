AI教習車の内外の映像を端末で見せ、チョーン・キムチムさん（右）に課題を伝える水野奈都子さん＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）

福岡県大野城市の南福岡自動車学校がカンボジアの首都プノンペンに日本式の教習所を開き、ドライバー育成と日本への人材派遣に力を入れている。人工知能（AI）と連動した教習車を導入して効率的に運転を身につけられる環境を整えた。日本での運転手不足の解消に貢献したい考えだ。（共同通信プノンペン支局＝松下圭吾）

2026年3月、プノンペンにある同社の教習所「ミナミドライビングスクール」を訪れると、カンボジア国内とは反対の左側通行で教習が行われていた。指導員の水野奈都子さんは「日本基準の安全運転を習得するまで卒業できない」と真剣だ。

同社は2017年にカンボジアに進出。約4億円を投じ、2025年末に教習施設が完成した。「止まれ」「徐行」といった日本語の道路標識のほか、坂道発進やS字カーブ、クランクの設備がある。教習生のチョーン・キムチムさん（31）は「交通ルールが厳格な日本での運転に慣れることができる」とほほ笑んだ。

日本政府は運輸業界の運転手不足を巡り、2024年に在留資格「特定技能1号」に自動車運送業を追加した。即戦力の外国人として働いてもらい、トラックやタクシー、バスの運転手を増やす計画だ。

同スクールの小林良介社長は、カンボジアの交通ルールは日本が整備を支援した経緯があるとして、日本と親和性があるとみる。2026年4月の時点で計10人のトラック運転手を日本に送り出したといい「全国50超の運送会社から引き合いがある。27年からは年間300人を育てたい」と意気込む。

カンボジア政府は外貨獲得などを目的に国外派遣を奨励。日本は韓国やタイなどに続く規模の派遣先で、2025年12月時点で計2万人超が日本で働く。政府高官は「将来は東南アジアの一大派遣国になりたい」と語る。

課題もある。地元の学校の教育水準がばらばらで日本語習得などに時間がかかることだ。そこで、より効率的な教習のためにAI教習車を導入した。カメラが目線や首の動きを感知し、左右の安全確認の様子もチェックして運転技能を評価する仕組みだ。車内外の映像を端末で見せることができ「目標が立てやすい」と好評だ。

キムチムさんは静岡県内の物流会社に就職が決まった。カンボジアでは月収約300ドル（約4万7千円）だが、日本では2300ドル超になると目を輝かせる。普通免許の次は大型免許を目指すつもりだ。

左側通行の教習所と日本語の道路標識＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）

左側を走るAI教習車＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）

カンボジアの首都プノンペンにある自動車教習所「ミナミドライビングスクール」＝2026年3月（共同）

ミナミドライビングスクールで取材に応じるチョーン・キムチムさん＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）

ミナミドライビングスクールで座学講習を受けるカンボジア人教習生（左）＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）