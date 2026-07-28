映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」が7月24日に公開された。公開2日間で興収15億円・動員106万人と大ヒットは間違いなしと言われている。愛らしいキャラクターのちいかわだが、子供だけでなく大人のファンも多い。かくいう40歳を超える“ちいかわオジさん”である筆者も、この公開を待ち望んでいたファンの一人だ。いまやちいかわの人気は国内だけに止まらず、台湾、韓国、中国と東アジア全体に広がっている。なぜ、これほどまで