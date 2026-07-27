履歴書で自分を良く見せようとして、資格欄が訳の分からないことになる求職者もいるようだ。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収550万円）は、10年ほど前に都内の警備会社で管理職をしていた頃にとんでもない履歴書に遭遇した。小さな会社だったため、現場責任者として面接に参加することもあった。ある日やってきた求職者の履歴書を見て「思わず二度見してしまいました」と書く。「やる気は感じられましたが、適正はないだろうと