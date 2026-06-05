7日（日）は西日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあり、その後8日（月）〜9日（火）は北日本で荒れた天気となりそうです。

■熱帯低気圧が北上 温帯低気圧に変わり本州の南岸を東へ

台湾付近の熱帯低気圧が7日（日）にかけて東シナ海を北上する見込みです。風が強まり、一時的に台風になる可能性がありますが、7日（日）には梅雨前線上の低気圧になる見込みです。

その後、8日（月）にかけて西日本〜東日本の南岸を進み、先日の台風6号で大雨となった地域で再び警報級の大雨となるおそれがあります。熱帯由来の非常に湿った空気が流れ込むため、雨の降り方に注意が必要です。

■西日本の太平洋側を中心に警報級大雨のおそれ

沖縄や奄美は6日（土）に激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。九州南部も6日（土）夕方には雨が降り出し、夜は激しい雨の降るおそれがあります。

7日（日）は西日本〜東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。

九州南部や四国、紀伊半島を中心に警報級の大雨となる可能性があります。台風6号で大雨となった地域では、少しの雨でも土砂災害などが発生するリスクが高まりますので、十分注意してください。

関東は7日（日）の午後に雨が降り出し、8日（月）は朝にかけて雨や風が強まる可能性があります。台風に発達するかどうか、雨の強まるエリアやタイミングについても不確実性があるため、最新情報にご注意ください。

【予想雨量】（多いところ）

◇5日（金）夕方〜6日（土）夕方

鹿児島（奄美地方を除く） 50ミリ

奄美地方 0ミリ

沖縄本島地方 60ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 120ミリ

◇6日（土）夕方〜7日（日）夕方

四国（瀬戸内側） 150ミリ

四国（太平洋側） 200ミリ

鹿児島（奄美地方を除く） 200ミリ

奄美地方 120ミリ

沖縄本島地方 60ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 60ミリ

◇7日（日）夕方〜8日（月）夕方

四国（瀬戸内側） 80ミリ

四国（太平洋側） 120ミリ

■8日（月）〜9日（火）は北海道で大雨や暴風のおそれ

8日（月）は北日本にも湿った空気が流れ込み、また日本海からは低気圧が近づくでしょう。低気圧は9日（火）にかけて北海道付近を進み、北海道では警報級の大雨や暴風となるおそれがあります。

今週は西日本で続々と梅雨入りが発表されました。東海や関東では7日（日）〜8日（月）に雨が降り、その後も曇りの予報が続くため、早ければ7日（日）か8日（月）に梅雨入りの発表があるかもしれません。

平年では東海では6月6日ごろ、関東では6月7日ごろですので、梅雨入りを検討するひとつのタイミングにはなりそうです。

この先、西日本〜東日本で極端な高温となる予想はなく、だいたいこの時期らしい暑さが続くでしょう。一方で、北日本は低温傾向となりそうです。

仙台は8日（月）にかけて20℃前後、札幌は6日（土）は16℃、週明けも10日（水）にかけて20℃に届かない日が続きそうです。体調管理にお気をつけください。

気象予報士 敷波美保