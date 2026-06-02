猫が『食欲不振』のときに疑うべき原因

1.ストレスや環境の変化

猫が急にごはんを残すようになったときに多いのが、環境ストレスによる食欲不振です。

たとえば模様替えをした、来客が続いた、新しい家電を置いた、引っ越しをしたなど、「いつもと違う」が重なると警戒心が強くなってしまいます。猫にとっては、自分の縄張りの空気が変わる感覚に近いのです。

また、多頭飼いの場合はほかの猫との関係性も影響します。食事中に近づかれるだけで落ち着かず、「後で食べよう」と我慢してしまう子も少なくありません。

ただし、半日～1日程度で元に戻るケースも多いため、まずは静かな場所で安心して食べられる環境を整えてあげることが大切でしょう。

2.フードへの不満や加齢による変化

「急にわがままになった？」と思ってしまう場面でも、実は猫なりの理由が隠れていることがあります。

猫は匂いにとても敏感で、少し風味が落ちただけでも食いつきが変わります。開封して時間が経ったフードや、保存状態が悪かったごはんは、飼い主にはわからなくても猫には「鮮度が落ちた食事」として感じられている場合があるのです。

さらにシニア猫では、加齢によって嗅覚や消化機能が衰え、若い頃のように食べられなくなることもあります。

電子レンジで少し温めるだけで食欲が戻るケースもあるため、食べない＝病気と決めつけず、まずは「食べたい条件」を探してみることも必要です。

3.病気が隠れているケース

注意したいのは、体調不良による食欲低下です。猫は不調を隠す習性が強いため、「少し元気がないかも」と感じた頃には症状が進んでいる場合があります。

とくに気をつけたいのが、口内炎や歯周病です。食べたい気持ちはあるのに、口が痛くて食べられない状態になることがあります。ごはんの前までは来るのに食べない、口を気にする、よだれが増える場合は要注意でしょう。

また、腎臓病や胃腸トラブル、発熱などでも食欲は落ちます。猫が数日間ほとんど食べない状態が続くと、「脂肪肝」という命に関わる危険な状態につながることもあるため軽視はできません。

水も飲まない、隠れて出てこない、嘔吐や下痢を伴う、呼吸が荒いといった症状がある場合は、早めに動物病院へ相談したほうが安心です。「そのうち食べるかも」と様子を見すぎないことも、猫を守る大切な判断になります。

食欲不振のときに試したい改善策

まず大切なのは、「どうして食べないのか」を落ち着いて観察することです。ただ残しているのか、匂いは嗅ぐのか、水は飲めているのかなど、小さな違いが原因を見極めるヒントになります。

改善策としては、食事環境の見直しが効果的です。人通りの少ない静かな場所に食器を移したり、器の高さを少し上げたりするだけで食べやすくなる猫もいます。ヒゲが食器に当たるのを嫌がる子には、浅めのお皿もおすすめです。

また、ウェットフードを混ぜたり、ぬるく温めて香りを立たせたりすると食欲刺激につながる場合があります。少量をこまめに与える方法も負担が少なく、食べやすく感じる猫は多いでしょう。

ただし、好物だけを与え続けると栄養が偏ることもあるため注意が必要です。改善しない場合や、元気消失を伴う場合には、自己判断を続けず早めに受診することが大切になります。

まとめ

猫の食欲不振には、ストレス、フードへの不満、加齢、病気などさまざまな原因があります。「気まぐれかな？」と思っていたら、実は体調不良のサインだったというケースも珍しくありません。

とくに猫は不調を隠すのが得意なため、普段との小さな違いに気づけるかが重要です。食べる量だけでなく、表情や動き、水の飲み方まで見てあげることで、早めの異変発見につながります。

一方で、環境や食器を変えるだけで食欲が戻ることもあり、飼い主のちょっとした工夫が助けになる場面も多いものです。「食べない」という行動の裏にある気持ちを想像しながら、無理をさせず寄り添ってあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)