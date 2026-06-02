「JAPAN IDOL SUPER LIVE」公式SNSなどは2日、台風6号の影響で、3日に東京・品川で予定されていたライブの開催を延期すると発表した。

台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。気象庁は危険な場所から全員の避難が必要となる「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとして、暴風や土砂災害、低い土地の浸水、うねりを伴う高波に厳重に警戒するよう呼びかけている。

公式発表は以下の通り

【開催延期（振替公演）のお知らせ】

6／3(水)に開催を予定しておりました「JAPAN IDOL SUPER LIVE 2026」@ステラボールULTRA FES公演編につきまして、台風6号接近に伴い、お客様・出演者様・スタッフ・運営関係者の安全確保を最優先に協議した結果、開催を延期させていただくこととなりました。

楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、安全を最優先とした苦渋の決断となりますことをご理解いただけますと幸いです。

【振替公演】

振替開催日：2026年9月8日（火）

開催会場：品川ステラボール

※開場・開演時間、ご出演者様につきましては、基本的にそのままスライドでの開催を予定しております。

チケットにつきましては振替開催のため、そのまま有効となりますが、開催日変更による、払い戻しをご希望される方につきましては、別途、当公式Xならびにご出演各運営様からも改めてご案内、お知らせさせていただきます。

万全の環境を整え、改めて9月8日に皆様をお迎えできるよう準備してまいります。

この度は、ご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

SUPER LIVE 2026実行委員会