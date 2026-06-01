今からNISAは遅い？2026年からでも十分間に合う理由
「もうNISAを始めるには遅いのではないか」。そう感じている人は少なくない。
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新NISAが始まって約2年が経過し、早期参入組が含み益を積み上げているニュースを目にするたびに、出遅れ感を抱く人も多いだろう。
しかし結論から言えば、2026年からNISAを始めても十分に間に合う。さらに言えば、今も貯金だけで資産を守ろうとしている人には、決して他人事の話題ではない。
■NISA口座保有者はまだ全体の約4人に1人金融庁のデータによると、2025年12月末時点のNISA口座数は約2,826万口座（速報値）にとどまる。
日本の成人人口は約1億人。つまり、成人の約4人に3人はまだNISAを活用していない状況だ。
周りはみんな始めているという感覚は錯覚であり、まだ始めていない人こそが多数派だ。
■貯金は安全という思い込みが資産を目減りさせる投資に踏み出せない理由として多く聞かれるのが、元本が減ることへの不安だ。
しかし貯金にもリスクは存在する。物価が年率2%上昇し続けると仮定した場合、10年後の100万円の実質的な購買力は、約82万円にまで低下する。
現金を持ち続けることは安全ではなく、確実に目減りする選択になりつつある時代だ。
■株式は長期で見れば最も信頼できる資産資産運用の世界では時間こそ最大の武器と言われる根拠が、データにある。
米国の経済学者ジェレミー・シーゲルが著書『長期投資対象としての株式』（第6版）で示したデータによると、1801年に1ドルだった株式は2021年には約5,400万ドルに成長した。
年平均名目リターンは8.4%で、長期国債（5.0%）・金（2.1%）・インフレ率（1.4%）を大幅に上回る。
しかもこの数字は、世界恐慌・世界大戦・オイルショック・リーマンショックといったあらゆる危機を含んだ上での結果だ。
■最悪のタイミングで始めた人はどうなったか今から始めても手遅れではないかという不安に、データが明確な答えを出している。
リーマンショック直前の高値圏だった2007年4月から毎月2万円の積立投資を始めたケースを検証すると、2008年9月のリーマンショック直後こそ大幅なマイナスとなったが、積立を継続した場合、約4年後の2012年にはプラスに転換。さらに約12年半後の2019年には84%のプラス収益を記録した（三菱UFJ銀行・4資産分散の場合）。
歴史的な金融危機の直前に始めた人でさえ、継続によってこの結果が出た。2026年から始める人が遅すぎたと感じる根拠は、データ上見当たらない。
■始めないことこそ最大のリスクだ早く始めた人に追いつくことよりも、今この瞬間に始めるかどうかの方が、将来の資産形成に与える影響はずっと大きい。
遅すぎたのではなく、今日が一番早い日だ。この視点が、2026年から投資をスタートするすべての人に当てはまる。