C.ルメール騎乗の1番人気、グランマエストロがデビューから7戦目で初ダートに挑戦。芝レースでは惜敗が続いていた中で、矛先を変えて初勝利を狙ったが不発に終わった。道中は中団馬群から先行勢を射程圏に入れた中で直線に向いたが、手応え通りの伸びは見せられずに入線。最後までジリジリとした脚にとどまった。勝利したのは2番人気のトワイライトビュー。

レース結果詳細は下記のとおり

5月31日、東京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1400m）は、原優介騎乗の2番人気、トワイライトビュー（牡3・美浦・中川公成）が勝利した。アタマ差の2着にキリミツ（牡3・美浦・勢司和浩）、3着にショウナンタヅナ（牡3・美浦・武市康男）が入った。勝ちタイムは1:26.0（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、グランマエストロ（牡3・美浦・木村哲也）は、6着敗退。

●勝ち馬プロフィール

トワイライトビュー 6戦1勝

（牡3・美浦・中川公成）

父：アジアエクスプレス

母：アーベントロート

母父：フジキセキ

馬主：京都ホースレーシング

生産者：イワミ牧場