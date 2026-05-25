2児の母・木下優樹菜、母親＆娘とのクッキー作り公開「カフェみたい」「焼き上がりが楽しみ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】元タレントの木下優樹菜が5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親と娘とのクッキー作りの様子を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「一生懸命さが伝わる」チョコチップクッキー作る母＆娘
木下は「お婆ぁびーとクッキーづくりSunday」とコメントを添え、母親、娘とのクッキー作りの様子を投稿。クッキングシートの上にチョコチップ入りのクッキー生地をスプーンで落として形を作っている母親と娘の手元が写されている。
この投稿に、ファンからは「焼き上がりが楽しみ」「カフェみたい」「家族仲良しで微笑ましい」「一生懸命さが伝わる」「素敵な休日」「楽しそう」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「一生懸命さが伝わる」チョコチップクッキー作る母＆娘
◆木下優樹菜、母親＆娘とクッキー作り
木下は「お婆ぁびーとクッキーづくりSunday」とコメントを添え、母親、娘とのクッキー作りの様子を投稿。クッキングシートの上にチョコチップ入りのクッキー生地をスプーンで落として形を作っている母親と娘の手元が写されている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「焼き上がりが楽しみ」「カフェみたい」「家族仲良しで微笑ましい」「一生懸命さが伝わる」「素敵な休日」「楽しそう」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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