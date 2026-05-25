「この落ち込みは劇的だ」主力だった日本人MFがまさか！大一番メンバー外で今季終了に現地困惑「最も才能あるMFのひとりだったが…」

「この落ち込みは劇的だ」主力だった日本人MFがまさか！大一番メンバー外で今季終了に現地困惑「最も才能あるMFのひとりだったが…」