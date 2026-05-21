これからの時期のお出かけに！【ワークマン】UVカット & 撥水機能が嬉しい♡「優秀アイテム」

気温がグッと高まり、お出かけ日和が増えるこれからの季節。とはいえ、外出時は紫外線や雨対策も注意したいところ。そこでおすすめしたいのが、【ワークマン】から登場した高機能アイテム。今回は、UVカットと撥水機能を備えたアイテムをご紹介します。1枚あれば梅雨の時期や夏にも活躍しそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

1枚で華やか見えするティアードブラウス

【ワークマン】「レディース撥水エンブロイダリーティアードブラウス」\1,780（税込）

ボリュームのあるティアード切り替えが目を引くブラウス。裾は刺繍入りのレースになっており、いつもの装いに華やぎを添えてくれます。UVカット・撥水機能を備えているため、お出かけコーデの頼もしい相棒になりそう。袖口にはゴムが入っているので、軽く腕まくりしてバルーンスリーブのように着るのもおすすめ。羽織りとしても使いやすく、幅広い着こなしが楽しめる予感。

カジュアルにもきれいめにも馴染むフードジャケット

【ワークマン】「レディース撥水コンフォフローフードジャケット」\2,300（税込）

シンプルなデザインで、大人の装いにもなじむジャケット。UVカット・撥水機能に加えてストレッチ機能もあり、レジャーなどのアクティブなシーンでも活躍します。裏地がメッシュ素材になっているため、ムレにくいのもうれしいポイント。ジーンズやスウェットパンツと合わせてカジュアルに仕上げるのも良し、スカートでフェミニンに寄せるのも◎

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。