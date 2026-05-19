「今日好き」しゅんゆまカップル、頬寄せ密着ショット公開「いつまでもラブラブで尊い」「理想のカップル像」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が、5月19日までに自身のInstagramを更新。恋人の倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」交際半年カップル「美男美女で破壊力すごい」ラブラブ密着ショット
谷村と倉澤は、同月17日に北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演。北海道出身の谷村は「ずっと出演するのが夢だったサツコレ 4年ぶりくらいに地元に帰って来れて、しゅんくんと一緒にランウェイ歩けてとっっっても嬉しかったです」と喜びをつづり、オフショットを投稿した。目を閉じて微笑みを浮かべる谷村の頭に、倉澤が頬を密着させた仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「理想のカップル像」「見てるだけで幸せ」「美男美女で破壊力すごい」「とっても幸せそう」「いつまでもラブラブで尊い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際半年カップル「美男美女で破壊力すごい」ラブラブ密着ショット
◆しゅんゆまカップル、頬寄せ密着ショット披露
谷村と倉澤は、同月17日に北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演。北海道出身の谷村は「ずっと出演するのが夢だったサツコレ 4年ぶりくらいに地元に帰って来れて、しゅんくんと一緒にランウェイ歩けてとっっっても嬉しかったです」と喜びをつづり、オフショットを投稿した。目を閉じて微笑みを浮かべる谷村の頭に、倉澤が頬を密着させた仲睦まじい姿が収められている。
◆しゅんゆまカップルの2ショットに「破壊力すごい」と反響
この投稿は「理想のカップル像」「見てるだけで幸せ」「美男美女で破壊力すごい」「とっても幸せそう」「いつまでもラブラブで尊い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき・かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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