ラ・リーガは15年ぶり高水準の残留争いに…浅野マジョルカ崖っぷち、逆転残留の条件は
ラ・リーガは17日、第37節を各地で行い、FW浅野拓磨所属の{[c|マジョルカ}}はレバンテとの直接対決に0-2で敗れ、降格圏19位に転落した。浅野は後半23分から途中出場し、2試合連続でピッチに立った。マジョルカは最終節ですでに降格が決まっている最下位20位のオビエドと対戦し、奇跡の逆転残留を狙う。
今節開始時点では8位のソシエダから19位のレバンテまでがわずか勝ち点6差にひしめいていた大混戦のラ・リーガ。今節を終えたことで降格の可能性があった13位セビージャ、14位アラベスなどの残留が決まり、残留争いは15位レバンテ(勝ち点42)、16位オサスナ(同42)、17位エルチェ(同42)、18位ジローナ(同40)、19位マジョルカ(同39)の5チームに絞られた。
5チームが残り3つの椅子を争う構図。上位のレバンテとオサスナは最終節に勝てば自力残留を決められるという状況となっており、続くエルチェとジローナも最終節で直接対決を控えているため、こちらも勝利したほうがラ・リーガ自力残留となる。一方、マジョルカは残留には勝利が必須条件となるが、勝っても降格の可能性が高い崖っぷちの状況だ。
ラ・リーガは勝ち点が並んだ場合、当該チーム同士の直接対決の結果で順位が決まるレギュレーションとなっている。
浅野所属のマジョルカは今季の直接対決でレバンテに1分1敗と負け越している一方、オサスナには2引き分け、エルチェには1勝1敗(得失点差+1)という戦績。またオサスナとエルチェの直接対決が2分けの戦績だったため、もしマジョルカが最下位オビエドに勝利した上で、オサスナとエルチェが敗れて3チームが勝ち点42で並んだ場合、優位に立って残留することができる。
さらにマジョルカが勝利し、18位のジローナがエルチェに敗れ、オサスナとのみ勝ち点42で並んだ場合も数字上は残留の可能性がある。だが、直接対決の結果で同点の場合、シーズン全体での得失点差での争いになるというなか、現状では8点差がついており、こちらのパターンでの逆転は現実的ではない。
ラ・リーガでは2010-11シーズンにデポルティボが勝ち点43で降格したことがあり、今季の残留争いは15年ぶりとなる“勝ち点40超え”の高水準。すでにバルセロナの独走優勝が決まり、欧州CL争いも5位ベティスの躍進にとって決着がついているなか、残留争いは最後まで見逃せない戦いが続きそうだ。
今節開始時点では8位のソシエダから19位のレバンテまでがわずか勝ち点6差にひしめいていた大混戦のラ・リーガ。今節を終えたことで降格の可能性があった13位セビージャ、14位アラベスなどの残留が決まり、残留争いは15位レバンテ(勝ち点42)、16位オサスナ(同42)、17位エルチェ(同42)、18位ジローナ(同40)、19位マジョルカ(同39)の5チームに絞られた。
ラ・リーガは勝ち点が並んだ場合、当該チーム同士の直接対決の結果で順位が決まるレギュレーションとなっている。
浅野所属のマジョルカは今季の直接対決でレバンテに1分1敗と負け越している一方、オサスナには2引き分け、エルチェには1勝1敗(得失点差+1)という戦績。またオサスナとエルチェの直接対決が2分けの戦績だったため、もしマジョルカが最下位オビエドに勝利した上で、オサスナとエルチェが敗れて3チームが勝ち点42で並んだ場合、優位に立って残留することができる。
さらにマジョルカが勝利し、18位のジローナがエルチェに敗れ、オサスナとのみ勝ち点42で並んだ場合も数字上は残留の可能性がある。だが、直接対決の結果で同点の場合、シーズン全体での得失点差での争いになるというなか、現状では8点差がついており、こちらのパターンでの逆転は現実的ではない。
ラ・リーガでは2010-11シーズンにデポルティボが勝ち点43で降格したことがあり、今季の残留争いは15年ぶりとなる“勝ち点40超え”の高水準。すでにバルセロナの独走優勝が決まり、欧州CL争いも5位ベティスの躍進にとって決着がついているなか、残留争いは最後まで見逃せない戦いが続きそうだ。