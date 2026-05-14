「今の髪型、飽きた」って人へ！【40・50代】のプチイメチェンに♡「外ハネボブ」

いつもの髪にさりげなくアップデートを加えたい人におすすめなのが「外ハネボブ」。毛先を軽く外に流すだけで、抜け感と動きが生まれ、ぐっと今っぽい雰囲気に仕上がります。忙しい朝でもさっとまとまりやすいのがうれしいポイント。無理なく若見えとこなれ感を両立できる、40・50代にぴったりのスタイルをご紹介します。

肩ラインでキマる外ハネくびれボブ

肩ラインの長さの人にぴったりの、外ハネくびれボブ。トップにレイヤーを入れて自然なボリュームを出し、毛先は外に流すことでメリハリのあるシルエットに。軽やかさの中にも上品さを感じるミディアムボブは、無理なくこなれ感を取り入れたい大人世代におすすめ。乾かすだけでもまとまりやすく、朝のスタイリングがぐっとラクになるのもうれしいポイントです。

あごラインショートボブで横顔まで美しく！

あごラインでコンパクトに収まる短めのボブレイヤーは、すっきりとした首元とバランスのいいシルエットを両立するスタイル。重たく見えがちなボブも、毛先に軽やかな動きを出すことでぐっと洗練された印象に。横から見たときのラインも美しく、さりげなく横顔美人を演出してくれます。広がりやすい人や毛量が多い人も扱いやすいはず。シンプルなのにきちんと感が出る、大人世代にぴったりのショートボブです。

アイロンを滑らせるだけでキマる韓国風外ハネボブ

あご下で軽やかに動く外ハネボブは、乾かすだけで自然にまとまる扱いやすさが魅力。アイロンで毛先を外に流すだけで抜け感が生まれ、トレンド感のある韓国風ボブに仕上がります。切りっぱなしの質感はそのままに、女性らしい柔らかさと動きをプラスしたシルエットに。

バッサリ切らずとも印象チェンジ！ 外ハネボブレイヤー

伸ばし途中の肩下ラインでも、ナチュラルな外ハネボブレイヤーなら重さを残しつつ抜け感をプラス。野暮ったく見えにくく、気分転換にもぴったりです。長さを活かしながら印象を変えられるため、プチイメチェンしたい人にもおすすめ。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。