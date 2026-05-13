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意外と知らない？スマホばかりの思春期の子どもから「無理やり取り上げる」のがNGな理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【放置NG】スマホに逃げる子の本音と親の関わり方」を公開した。動画では、思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、スマホばかり見ている子どもに対する適切な対応と、無理やり取り上げることがNGである理由を解説している。



「家に帰ってくるとずっとスマホで、ほとんど会話もない」という相談に対し、道山氏はまず「スマホは取り上げてはいけない」と断言する。無理やり取り上げると、親の愛情が子どもに伝わっているかを示す「愛情バロメーター」が下がり、さらなる関係悪化を招くという。親との関係が悪化すると会話を避けるようになり、結果としてさらにスマホに依存する悪循環に陥ってしまう。



道山氏によると、子どもがスマホに依存する原因は主に「愛情バロメーターが低い」「共通の会話がない」「他にやることがない」の3点だという。「どれだけ愛情バロメーターが高くても、話すことがなかったら、暇だからスマホを触ってしまう」と指摘し、本質的な解決の重要性を説く。



具体的な解決策として、まずは「共通の話題」を増やすことを提案。子どもが好きなアニメやゲームについて親も調べ、最低限の知識をつけることで会話のきっかけを作れる。さらに、それらを「一緒に楽しむ」ことで、会話の増加と愛情バロメーターの上昇が期待できるという。また、親のイメージを良くするために笑顔や声のトーンを意識し、過干渉をやめることも有効だと語った。



最終的に子どもに勉強させたい場合、スマホを我慢してでも勉強したいと思う「動機」を作ることが不可欠である。道山氏は「ちょっとした目標とご褒美」や「心の底から行きたい進路」を決めることを推奨している。スマホを強制的に制限するのではなく、親子のコミュニケーションを深め、子ども自身に目的を持たせることが、スマホ依存解決への近道であると結論付けた。