「今になってメジャー初の二塁打打ってるのめちゃくちゃ笑う」村上宗隆、14号2ラン&メジャー初二塁打&中前打で「3安打猛打賞」　長打が連続して本塁打となった最長記録は「14」でストップ

村上が14号2ランを含む3安打の猛打賞だ(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月4日、敵地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3安打猛打賞と打棒をさく裂させた。

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村上は4回一死一塁の第3打席で、右腕のホセ・ソリアーノの157キロの直球を捉える14号2ラン。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度で、中堅バックスクリーンへ運んだ。

この一発でMLB全体トップのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に並ぶと、6回の第4打席では、二死から右翼線への二塁打を放ち、8回の第5打席は中前へ運ぶ安打で出塁した。