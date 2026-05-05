「今になってメジャー初の二塁打打ってるのめちゃくちゃ笑う」村上宗隆、14号2ラン&メジャー初二塁打&中前打で「3安打猛打賞」 長打が連続して本塁打となった最長記録は「14」でストップ
村上が14号2ランを含む3安打の猛打賞だ(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月4日、敵地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3安打猛打賞と打棒をさく裂させた。
【動画】勢いは止まらない！村上がジャッジと並ぶ14号を放ったシーン
村上は4回一死一塁の第3打席で、右腕のホセ・ソリアーノの157キロの直球を捉える14号2ラン。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度で、中堅バックスクリーンへ運んだ。
この一発でMLB全体トップのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に並ぶと、6回の第4打席では、二死から右翼線への二塁打を放ち、8回の第5打席は中前へ運ぶ安打で出塁した。
村上はメジャーデビューから長打がすべて本塁打だったが、この二塁打が“メジャー初”。『MLB公式サイト』のサラ・ラングス記者は自身のXで、村上によるメジャーデビューから1900年以降で長打が連続して本塁打となった最長記録が「14」でストップしたことを伝えている。
SNS上では「村上が今になってメジャー初の二塁打打ってるのめちゃくちゃ笑う」「村上メジャー初二塁打は草」「え？ 村上宗隆選手、 メジャー初二塁打？w ホームラン14本打ってますけど…」と、珍しい記録が途切れ、日本のファンも続々と反応を寄せていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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