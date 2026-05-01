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お金を消費せずに年間45万ポイントを獲得？企業とWin-Winになるポイ活労働の知られざる仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年5月GW特別企画】ポイ活で年間45万ポイントを稼ぐ（ポイ活総集編）ポイントサイト案件、キャンペーン攻略、、クレカ積立・即売り、高還元クレカルート、銀行ぐるぐる、スルガ銀行、auじぶん銀行等」と題した動画を公開した。動画では、年間45万ポイントを稼ぎ出す具体的な手法と、最終目標である「準FIRE」に至るまでの戦略が解説されている。



まず動画では、ポイ活に取り組む本来の目的について解説される。基本労働による実質賃金がマイナス傾向にある現代において、ポイ活を副業として取り入れる意義が強調される。生活費や税金を上回る「基礎的収支の黒字化」を達成し、その余剰金をiDeCoやNISAなどの投資に回すことで、インフレに負けない資産形成が可能になるというロジックだ。この活動の最終的な到達点は、社会との接点を保ちつつ自分のやりたいことを実現する「準FIRE」だと定義された。



続いて、年間45万ポイントを獲得する具体的なノウハウとして、全16種類の手法が紹介される。クレジットカードで投資信託を購入して即座に売却する「クレカ積立・即売り」や、複数銀行の自動送金・無料振込枠を利用してポイントを稼ぐ「銀行ぐるぐる」など、お金を消費せずポイントのみを獲得する独自のテクニックが詳細に語られる。お金を使わずにポイントを得る行為は企業にとって損失に見えるが、実際には広告宣伝費の削減といったメリットがあり、「Win-Winの関係」が成立していると説明される。



さらに、生命保険料控除を利用した「節税ポイ活」や、各種ペイサービスを複数経由する「高還元クレカルート」など、日常のあらゆる決済や制度をフル活用した戦略が次々と明かされていく。



動画を通じて、稼いだポイントを単なる消費に回すのではなく、投資に充てて複利で運用していく重要性が一貫して説かれている。単なる節約術にとどまらない、ポイントを起点とした強固な「マネーマシン」の構築法を学べる内容となっている。