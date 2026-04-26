とりあえず「これ着ておこう」ってなる服！【ニトリのN+】1枚で着映える「頼れるアイテム」

コーデをじっくり考える時間がない日にも、1枚で着映えるようなアイテムが欲しい……。そんな大人女性におすすめしたいブラウスやワンピースを、【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】にて発見しました。ボーダー柄やドット柄、ジャカード素材などの助けによって、プラスワンでコーデの手抜き感を払拭してくれそうな狙い目アイテムを紹介します。

異なるピッチと配色のボーダー柄が存在感を発揮

【N+】「配色ボーダーニットプルオーバー」\2,990（税込）

ニュアンス感のある配色のボーダー柄が、大人カジュアルコーデに上品に映えそうなニットプルオーバー。異なるピッチを組み合わせたボーダーは総柄でなくとも存在感があり、キレイめな印象もキープしやすいのが大人に嬉しいポイントです。やや短めの着丈はタックインせずともサマになりやすく、ボリューム感のあるボトムスとも好相性の予感！

繊細なジャカード生地が主役を担うブラウス

【N+】「シアージャカードブラウス」\3,990（税込）

無地・単色でも1枚で着映えを狙えるジャカード生地のブラウス。質感が目を引く生地は上品な透け感もあり、大人コーデに繊細な雰囲気を醸し出してくれそうです。ふっくらと立体的なランタンスリーブも絵になるポイント。袖をまくって着こなせば、こなれ感UPも狙えます。素材が主役になってくれる分、ボトムスはシンプルなものを合わせるのがGOOD。

旬のドット柄を上品にまとえるワンピース

【N+】「ランダムドットワンピースレギュラー丈」\4,491（税込・値下げ価格）

旬のドット柄がちりばめられた総柄のワンピース。ギャザーを寄せて分量感を出したデザインとドレープ感が女性らしさを演出し、ガバッと着てエレガントなコーデを即完成させてくれそうです。「表面の上品な光沢感が高見えする」（公式ECサイトより）のも魅力的。メリハリを強調したウエストはゴム入りのため、楽な着心地に期待できるのも思わず手が伸びるポイントになるかも。

アート調のチェック柄で華やぐフレアスカート

【N+】「かすりチェック柄フレアスカート」\3,990（税込）

ドット柄と並んでチェック柄にも熱視線が集まっている今、スタイリングのメインとして投入したいフレアスカート。アートタッチなチェック柄が大人顔で着こなしやすく、一点投入でコーデが華やぎそう。横へと広がりすぎないフレアシルエットとミドル丈も、クラシカルな印象を感じさせます。ブラックのほか、ミルキーなライトイエローの2色展開です。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。