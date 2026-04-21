畳で休んでいる猫さんを見た飼い主さん。「今日は暑くなるな」と一目でわかったのだとか！そんな猫さんのくつろぐ光景がThreadsに投稿されると、記事執筆時点で22万回以上閲覧されており、「猫の開き」「あっ、なんか平たい」「こんな風にあんよ横に広げるのは初めて見ました！」といった声が寄せられました！

【写真：暑い日、畳でくつろいでいた猫→『後ろ足』を見ると……『まさかの体勢』が可愛すぎる】

「今日は暑くなるな」と思った理由

Threadsアカウント「@natsuki5539」さまは、愛猫の「ハチ郎」くんの生活の様子を更新しています。

4月に入ったばかりのある日。ハチ郎くんが畳の部屋でまったりくつろいでいたのだそう。

そんなハチ郎くんの姿を見て、飼い主さんは「これが出だしたということは暑い日になりそう」と思ったのだとか。なぜなら……

ハチ郎くん、お腹をペターっと畳に平らにくっつけて、後ろ足は左右に開かれ、まるで魚の開きのように寝そべっていたのです！飼い主さん曰く、これはハチ郎くんが暑さを感じたときに見せるポーズなのだとか。

猫のくつろぎ方がSNSで反響

結果、この日は4月初旬とは思えないほどの陽気になったそうで、Threadsにその様子が投稿されると、多くの反応が寄せられることに！

コメント欄には「猫の開き」「あっ、なんか平たい」「こんな風にあんよ横に広げるのは初めて見ました！」「びっくりするほど平らです!!」といった声が寄せられ、中には同じ猫飼いとして共感する声も寄せられました！

そんなハチ郎くんの普段の様子は、Threadsアカウント「@natsuki5539」さまでご覧いただけます。気になる方は覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「@natsuki5539」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。