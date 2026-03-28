女優の田中みな実が２８日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）で、芸能界の「アテンド」について語った。

自らがパーソナリティーを務める同番組に、この日はお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明をゲストに招いてトークを繰り広げると、小木が男性３人で六本木の個室でスポーツ観戦した際の出来事について語った。

小木の部屋に店長が入ってくると「誰か呼びますか？寂しいっすか？」と声掛けされたという。それに対して田中は「怪しい…なんか怖い芸能界」と怪訝そうに話し、小木は「出た。これ例のやつだと思ってアテンド」と、初めての経験だったと明かした。

田中が「週刊誌撮られるパターンのやつですよ」と注意したが、興味が勝った小木の「でもやってみたいなと思ったわけ。どんな子が来るのかなと思って」とのコメントに、田中は「やだー」とあきれた様子。「無理ですよね」と遠慮がちに問いかけた小木に対し、店長が「いやいや全然大丈夫ですから。どんな子がいいですか」と返答したことを明かすと、田中は「やだー本当にあるんだねそういうの」と反応。小木は「ノリが良くてーみたいな。第一条件は一緒にサッカーを楽しんで観れる人がいいですねとか、年齢的なこともいろいろ言って、２、３人集まればいいかな」と期待していたが、結局女性は集まらず。これには田中も「ある程度見繕ってるのかなと思いますよね 失礼な話ですね」と同情していた。

さらに小木は「条件を下げて」最終的には「誰でもいいくらいになった」「この辺の近くにいる港区女子だったら誰でもいい」となったが、結局一人も見つけられなかったという。話の流れから「そういう時って呼んだら来る？」と小木が振ると、田中は「は？」と驚きの声を上げ「それは全員ダメだった上で誘われるのと、初っ端から誘われるので全然違うね。私にもプライドがあるの」と反論。

その後、小木の妻がロンドンに滞在している期間に友人と遊んだ際には「うちの奥さんにも電話したの。誰か女用意できる？って」と、衝撃の夫婦の会話を明かし、田中は「最低」と一言。小木が田中を誘う際には「あなた来ないんだったら男３人でみるけど、どう？」と声かけをすると宣言したが、田中には「全部手の内を明かしてくれちゃったから申し訳ないけど無理ですね」と拒否されていた。