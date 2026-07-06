《未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します》【写真】「あ〜ん」カニを直で口に入れて食べさせてもらう田中みな実6月29日、元KAT-TUNの亀梨和也と元TBSアナウンサーの田中みな実が、冒頭のコメントを発表し、結婚と第1子を授かったことを報告した。ふたりの“運命”は雑誌での出会いから始まった。「接点となったのは、2023年9月発売の美容誌『MAQUI