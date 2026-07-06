7月5日放送の情報番組『サンデー・ジャポン』（TBS系）で、お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、田中みな実とのプライベートなLINEのやり取りを明かし、SNSで賛否を呼んでいる。「田中みな実さんは、2013年から2014年まで同番組の5代め進行アシスタントを務めていた縁もあり、6月30日に発表した元KAT-TUN・亀梨和也さんとの結婚と妊娠について、番組内で大きく取り上げられました。爆笑問題の田中さんは、事前の報告はなかっ