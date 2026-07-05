結婚を発表した田中みな実（左）と亀梨和也 Smart FLASH

田中みな実がラジオで結婚妊娠報告「発表したくなかった」本音に同情

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 田中みな実が4日のラジオ番組で亀梨和也との結婚・妊娠について自ら言及した
  • 妊娠に関しては年齢などもあり、公にすることには後ろ向きだったという
  • この日の放送には「出産するだけでも大変なのに」など同情の声も集まった
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