「ご遺体を入れ忘れていない？」――棺を持ち上げた瞬間、そう疑うほど軽かったという。火葬場で働き始めて間もない頃、担当したのは10代の娘を自死で亡くした両親の火葬だった。激しく損傷した遺体、そして棺の軽さに気づいた父親の表情を、今も忘れられないという。

【衝撃画像】「ご遺体が火に焼かれて真っ黒」「肉がなく、骨と皮だけ」焼身自死した10代女性を火葬…参列した両親の“忘れられない表情”をマンガで見る

火葬場の現場で突きつけられる“正解のない判断”について、『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』（竹書房）の第5巻を発売した元火葬場職員・下駄華緒さんに話を聞いた。



下駄華緒さん ©細田忠／文藝春秋

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――『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』の第5巻には、自死した方の火葬を担当されたエピソードも描かれていますよね。これは、下駄さん自身の体験だそうですね。

下駄華緒さん（以下、下駄） はい。働き出して間もない頃でした。参列していたのはお父さんとお母さんの2人だけ。亡くなったのは、まだ10代の若い女の子でした。

当時まだ20代で、「死」を意識した経験がほとんどなかった自分には、目の前で何が起こっているのか理解ができなかった。辛そうな顔をしているご遺族の顔を見ても、悲しいのか、苦しいのか、自分の感情が分からなくて、ただ呆然としたのを今でも覚えています。

――お父さんとお母さん、2人だけの参列だったと。

下駄 自死のときは、あまり参列者を呼ばないことが多いんです。本当に近しい親族だけでひっそりとあげる、という感じですね。そのときのお2人のご様子は……。「悲しい」よりも、疑問とか憤りとかの感情の方が強い印象を受けました。

――自ら火をつけて亡くなった方だったそうですね。

下駄 焼死って、度合いがあるんですよね。火に巻かれて亡くなったと言っても、実際には煙や酸素不足で亡くなることも非常に多い。その場合は、ところどころ火傷をしている程度で、病死や老衰のご遺体と変わりありません。

でもこの方は、本当にほぼほぼ真っ黒というか。お肉がほとんど残っていなくて、骨に薄くて黒い皮が張ってあるような状態です。一方で、顔の一部は肌の質感がまだが残っていて。最初に見た瞬間は、正直人なのかどうなのかも、分からないような状態でした。

「火に巻かれて亡くなったのに、火葬でまた熱い思いをさせてしまうのか」と複雑な気持ちでした。

「え、ご遺体を入れ忘れていない？」棺の軽さに気づいた父親の表情は…

――すでにそこまで焼けてしまっている方でも、火葬は必要なのですね。

下駄 水分や肉などは、ある程度残っていますし、何より、火葬は焼骨にするのが目的ですからね。そのためには1000℃に達するくらいの高火力を、何十分も保ち続けて火葬する必要があります。

ただ、人間の体には凹凸がありますから、部位によって焼けやすいところと焼けにくいところがある。全身を同じ状態の焼骨にするために、途中で火の当たる位置を変えたり、温度を調整したりもするんです。

ただ、その時のご遺体は、肉と水分がかなり少なくなっていたので、火葬時間は通常よりかなり短かったですね。

――漫画には「棺がとても軽かった」という描写がありました。

下駄 葬儀場から運ばれて来た時、移動のために私が持ち上げたのですが、「え、ご遺体を入れ忘れていない？」と思うぐらいには軽かったです。そのあと、お父さんが「私にも一緒に持たせてくれませんか」とおっしゃって。ご遺族からのリクエストがあれば、「お力添え」という形で、一緒に棺を持っていただくことがあるんです。

持った瞬間、棺が軽すぎることに気づいたお父さんの表情は、今も忘れられません。おそらくお父さんは、娘さんの亡くなった後の状態を見ていなかった。だから、棺の軽さで娘さんの状態を知ったんじゃないかな、と。私は、あのときの対応がご遺族にとって正解だったか、未だに分からなくて……。

――亡くなった後の姿を、ご遺族が確認しないこともあるのでしょうか？

下駄 もちろん、何かしらの方法で身元確認はされていると思います。ただ、そのときにご遺族がご遺体の状態をじっくり見たとは限らないんですよ。あそこまで損傷が激しいと、ご遺族の負担を考えて、警察や葬儀屋さんができるだけ見せないように配慮することも少なくないので。

――火葬場の職員には、事前にどの程度、死因について伝えられるものなのですか。

下駄 葬儀屋さんの裁量次第ですね。葬儀屋さんはご遺体の搬送やお見送りの準備を一手に担っているので、ご遺体の状態や死因は当然把握しています。一方で、火葬場の職員は、極論を言えば死因を知らなくても火葬はできる。

死因ってそもそも、ものすごくセンシティブな個人情報でもあるので、ほとんど伝えられないケースもあるんです。

目の前の人がしてほしいと言ったことを、やる。それが私なりの「寄り添う」

――ただ、火葬場職員も知っておいた方がいい、というケースもありそうですよね。

下駄 そうなんです。コンプライアンス的には詳しく言えないけれど、実務的には知っておいた方がいい、というズレはありますね。

例えば同じ70歳の方でも、病死と自死ではお骨上げの雰囲気が全く違います。また、高校生で亡くなった場合でも、小さい頃からずっと闘病してきて亡くなったのか、急な事故で亡くなったのかで、ご遺族にかけるべき言葉や対応が変わってきますから。

だから、「運用上知っておいた方がいい最低限の情報を火葬場に伝える」という葬儀屋さんが多いと思います。「この方は突然の事故で亡くなった方で、ご遺族もまだ気持ちが追いついていないから、お骨上げの時の詳しい説明は省いてね」とか。

――火葬場の職員は、ご遺族と火葬場で初めて顔を合わせるわけですよね。しかも、葬儀屋から最低限の情報しか入ってこない中で、目の前のご遺族への対応を瞬時に判断しなければならない。

下駄 だから、迷うことばかりです。あの時のお父さんにも、「余計に辛い思いをさせてしまったんじゃないか」「あの対応は、不正解だったんじゃないか」と、今でも思うことはあります。

でも、あのお父さんがこの先、「あのとき娘の棺を持てて良かったな」と思うのか、「やっぱりやらなければよかった」と思って人生を終えるのか、それは私には一生わからない。だったら、相手の希望をできるだけ実現するように努めるのが、火葬場職員がすべきことなんじゃないかな、と。

――職員から積極的に何かを提案するのではなくて、あくまでご遺族の希望に寄り添う。

下駄 「こうした方がいいだろう」と予測してこちらから動くのは、「寄り添う」とはちょっと違うと思っていて。それは気遣いなんですよね。気遣いには気配りが必要で、相手が何をしたいか、何をしてほしいかを感じ取る能力がいる。

でも、火葬場で初めて会ったご遺族に対して、限られた情報だけでそこまで察するのは難しい。だったら、目の前の人がやってほしいと言ったことを、やる。それが私なりの「寄り添う」だと思っています。

ご遺族の背景を必要以上に追わない…自分を保つためには

――7年以上火葬場で働き、たくさんの火葬に立ち会ってきた下駄さんですが、今回の出来事はその中でも感情が動いたケースだったそうですね。

下駄 子どもが親よりも先に亡くなってしまう場面に立ち会うと、「どうして」と思ってしまいます。特に自死の場合は……。

子どもがいない私でもそう思うのだから、お子さんがいる職員は、余計に辛いと思います。実際、小さいお子さんの火葬の場合は、「同じくらいの年頃の子がいるから、ご遺族に感情移入しすぎて自分には無理だ」と、辞退する人もいます。

――感情移入しすぎると、辛い場面もきっと多い仕事ですよね。どうやって気持ちに折り合いをつけているのでしょうか。

下駄 ご遺族の背景を必要以上に追わない、というのが大事かもしれません。背景を知れば知るほど、感情移入してしまうから。だから、葬儀屋さんが「本当に必要なことだけ」しか教えてくれないのも、職員にとってはちょうどいいバランスだったりするんですよ。あまり詳しく言われそうになると「もうやめてよ」と思うこともありましたね。

――最低限の情報共有が、職員のメンタルを守る面でも機能しているのですね。

下駄 そうなんです。あとは極端な例ですけど、「死体はモノや」って言いながら火葬をする職員さんがいたんですよ。最初は「なんてひどいこと言う人なんだ」と思っていました。でも後になって、その方が、ご自身の奥さんの火葬をしたことがある、と知って。

――そうだったんですか……。

下駄 奥さんを自分で火葬して、それでもこの仕事を続けていくために、ああやって割り切るしかなかったんじゃないかなと。自分を保つための言葉だったんだろうなと、今は思っています。

発信することで「聞いていいことなんだ」と思うきっかけになれば

――下駄さんはこれまで漫画やSNS、そして取材を通じて、火葬場のリアルを発信し続けてきました。発信を続ける中で、世の中の反応に変化を感じることはありますか。

下駄 約4年前、一番最初に文春さんに取材してもらったときと比べると、明らかに世間の関心度合いが変わってきていますね。火葬料金の値上げがニュースになったり、火葬に関する小さな記事がネットにちょこちょこ出てきたり。

私自身も、以前はタレントとして扱われることが多かったのですが、最近は「専門家」「文化人」として取材していただく機会が増えてきています。

ただ、「関心が高まった」というより、「聞いていいんだな」と思ってもらえるようになってきた、という方が正しいかもしれません。

火葬場のことって、今までどこか「聞いてはいけない」空気があったと思うんです。でも最近は「聞いていいことなんだ」とみんなが気付き始めている。私の発信が、その変化のきっかけのひとつになれているのなら、嬉しいですね。

撮影＝細田忠／文藝春秋

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【厚生労働省のサイトで紹介している主な悩み相談窓口】

▼いのちの電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜同9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン 0120-279-338（24時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは0120-279-226（24時間対応）

（仲 奈々）