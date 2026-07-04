外資による買収情報も流れたが、本命は東京都だった。水面下で行われている女帝による「仕掛け」とは―。「小池劇場」の幕が上がった。中国人オーナーが「慣習」を変えた東京都が火葬場の「公営化」に向けて大きく舵を切った。6月9日、都議会第2回定例会の「所信表明演説」で、小池百合子知事はこう宣言した。「東京の火葬事業の公共性をさらに高め、将来にわたり永続的に提供される体制整備を目指します」当たり障りのない表現だ