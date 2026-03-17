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実業家のマイキー佐野氏が編集者と業界の実態を議論！『【ついにコラボ】雑誌編集者が語る、オールドメディアの裏側を語ってもらいました。』

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実業家のマイキー佐野氏が公開した動画『【ついにコラボ】雑誌編集者が語る、オールドメディアの裏側を語ってもらいました。【マイキー佐野 投資学】』では、長年ビジネスメディアに関わってきた雑誌編集者・鈴木俊之氏を招き、いわゆるオールドメディアの実情について率直な議論が展開されている。



鈴木氏は出版社の雑誌編集部やテレビ局のビジネスメディア領域で活動してきた経験を持つ人物で、現在はフリーとして記事執筆や書籍制作の支援などを手がけているという。対談の冒頭では、メディア業界における人材の特徴や編集の実務について語られ、紙媒体の取材では短い誌面の裏側で長時間の取材と編集が行われていることが紹介される。



一方で、雑誌や新聞などの影響力は相対的に低下しているとの見方も示される。販売部数や書店数の減少など、紙媒体を取り巻く環境は厳しくなっているとされるが、情報を精査し編集する人材は依然として伝統的メディアに多く残っているという指摘も興味深い。



さらに議論は、雑誌ビジネスの構造や今後の変化にも及ぶ。流通やコスト構造の変化により、将来的には媒体数が大きく整理される可能性があるという見通しも語られた。結果として、読者層が限定されることで、特定の層に向けた媒体として再編されていく可能性にも触れられている。



動画の中盤では、テレビや雑誌に登場する「専門家」がどのように選ばれるのかという話題に移る。鈴木氏は、必ずしもその分野の第一人者が出演しているわけではない場合もあると述べ、メディア側が求めるテーマに合わせて露出を積み重ねることで知名度を高めていく例を紹介する。その過程には、Web記事で実績を作り、より権威性のある媒体へと移行していく段階的な流れがあるという。



こうしたメディア露出の積み重ねが進むと、ラジオ出演やテレビのコメンテーター、さらに講演活動などへ広がっていくケースもあるとされる。対談では、その背景にある編集方針や企画の決まり方についても具体的な視点が示されている。



また、コンテンツ制作の現場では「人の時間をどう奪うか」という設計が常に意識されているという。ニュース記事やネットメディアの見出しが独特の形式になっている理由も、読者が思わずクリックしてしまう構造を意図的に設計しているためだと鈴木氏は説明する。



対談全体を通じて、普段は表に出にくい編集現場の思考や、情報が広がる仕組みの一端が示されている。動画ではさらに具体的な事例や制作の裏側が語られており、メディアの構造を理解する上で興味深い内容となっている。