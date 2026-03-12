昨春128万皿提供の「ラムしゃぶ」が復活　しゃぶ葉が「春のラムしゃぶ北海道フェア」

株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、2026年3月19日（木）から、「春のラムしゃぶ北海道フェア」を開催する。同日、デザートコーナーにオリジナルパフェが作れる「パフェカップ」と「チョコスプレー」も登場する。

【写真】今回のフェアの詳細、新登場「ジンギスカンだれ」、「北海道味噌だし」はこちら

昨春、128万皿提供された人気メニュー「ラムしゃぶ」が今年も復活する。ラム肉は、身体の組成に必要なタンパク質、必須アミノ酸から合成されるL-カルニチンが豊富でヘルシーな食材。今回、新登場のジンギスカンだれは、本醸造しょうゆにりんごや香味野菜をブレンドしたコクのある味わいに仕上げた。

キレのある塩味と大豆の濃厚な旨味が特徴の「北海道味噌だし」は、大人だけじゃなく、子どもも楽しめるコク深い味わいとなっている。

ラムしゃぶや北海道の食材を楽しんだ後は、新登場の「北海道産コーン」や「キャベツ」「もやし」などのトッピングと中華麺を加えれば、〆の“味噌らぁ麺”が堪能できる。

プラス30円でバターを追加することも可能で、だしに入れてコクをプラスしたり、ワッフルやじゃがいもなどにのせたりと、自分だけの「バターアレンジ」も楽しめる。

しゃぶ葉に北海道の美味が集結

〈『春のラムしゃぶ北海道フェア』概要〉

■対象期間

2026年3月19日（木）〜 5月中旬

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がある

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店・心斎橋PARCO店・ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なる

■対象コース

ラムしゃぶ 食べ放題コース／ラムしゃぶ＆国産牛 食べ放題コース

【北海道だし開発者のコメント】

ラムと味噌どちらの香りも立つ難しいだしを、北海道味噌と香味野菜で旨みと甘みのバランスが良くなるよう仕上げました。お客様のお好みの食べ方でどうぞお楽しみ下さい。

【しゃぶ葉デザートコーナー新サービス】

専用のパフェカップが新登場。ソフトクリームにフルーツなどを入れて“自分だけのオリジナルパフェ”が手軽につくれるようになった。さらに人気の「チョコスプレー」が常設化。フルーツ系からチョコ系、和風アレンジまで、自由に楽しめるデザート体験に進化した。