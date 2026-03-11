36歳・元『渡鬼』子役がスマホを5年以上使うためにやっている“たった1つのこと”「自転車で2回轢いたこともあるけど…」

36歳・元『渡鬼』子役がスマホを5年以上使うためにやっている“たった1つのこと”「自転車で2回轢いたこともあるけど…」