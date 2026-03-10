【おしり前マン】主題歌『おしり前マンの歌』MVが公開！
⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。谷口監督自ら作詞・作曲・歌を担当する主題歌『おしり前マンの歌』のMVが公開された。
アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主制作アニメで注⽬を集めてきたアニメ・イラスト作家、⾕⼝崇。YouTube の総再⽣回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、⾳楽アーティストへのイラスト提供など、ジャンルを越えて唯⼀無⼆の活動を続けてきた。
そんな⾕⼝の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化され、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を⾕⼝⾃⾝が⼿がけ、YouTube発・完全個⼈制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作⻑編アニメーション映画となる。
このたび主題歌『おしり前マンの歌』のフル尺公開と共に、本作のために制作された
おしりが前にあることが特徴的な「おしり前マン」が町中を⾶び回るミュージックビ
デオが公開された。
歌詞には、 ”もしも、おしりが前にある⼈がいたらそれは「おしり前マン」の可能性がある” ”もしも、おしりが後ろにある⼈がいたらそれは「振りむきおしり前マン」の可能性がある” .といった、⾕⼝監督ならではのユニークな世界観がたっぷりと盛り込まれている。
さらに、本楽曲のために製作されたミュージックビデオでは、映画に登場する ”おしり前姫” 、 ”おしりが前にある⼈たち” 、「おしり前マン」の師匠 ”おしり前レジェンド” などの頭上を⾶び回る映像となっている。⽬を凝らしてみると、私たちの⽇常にも溢れるクリーニング屋、床屋、⼋百屋さんなどどこか懐かしく落ち着くタッチで描かれ、軽快なメロディーと、愛らしく特徴的なイラストが印象的な楽曲で、ユーモアたっぷりの歌詞は思わず⼝ずさみたくなること間違いなし。本作の主題歌とMVを観て本作の公開を楽しみに
していてほしい。
YouTube発のオリジナルヒーロー作品が、映画化によって世界観もスケールも⼤幅にアップ。⻑編映画として進化を遂げた『おしり前マン』の新たな展開に乞うご期待。
（C）2026 映画「おしり前マン」/ ⾕⼝崇
