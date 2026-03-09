「友達」ってこれでいいの？孤高男子がパシられ女子につきまとわれる!!不思議な関係性に「これが友達？」【作者に聞く】

「友達」ってこれでいいの？孤高男子がパシられ女子につきまとわれる!!不思議な関係性に「これが友達？」【作者に聞く】