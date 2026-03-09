「友達」ってこれでいいの？孤高男子がパシられ女子につきまとわれる!!不思議な関係性に「これが友達？」【作者に聞く】
クラスメイトに買い出しを頼まれている「ちなし」。本人は友達だと言うが、端から見たらただのパシリだ。高校生になって、友達との付き合い方に悩む、白瀬ちなし。群れることが嫌いな、上土師匠人(かみはじ たくと)の姿を見て彼を「師匠」と慕い、人間関係を学ぼうとする。pixivで人気の『ちなしと師匠』がリニューアルを加えて書籍化。今回は、作者のFuki(@fuki_ii)さんに話を伺った。
人と群れず、自分の信念を貫いて生きる上土師匠人と、そんな彼を「師匠」と慕いまっすぐに近づいていく白瀬ちなし。対照的な2人の距離感が胸をくすぐる本作「ちなしと師匠」は、pixivにて多くの人気を集め、書籍化まで至った話題作である。
作者であるFukiさんは「大きな流れはそのままですが、キャラクターの掘り下げや説明不足だった部分を補完しました。絵もかなり加筆しています」と語り、書籍版ならではの見どころを明かす。読者を惹きつけるのは、恋愛とも友情とも言い切れない絶妙な関係性だ。「恋愛とも友情ともハッキリ言えないような関係が好きです。言葉で表しづらい絶妙な関係性を漫画で描きたいと思っています。もちろん読者の方が、これは恋愛の物語だと感じれば恋愛だし友情と思えば友情の物語です。自由に解釈して頂けるとうれしいです」とFukiさんは微笑みながら語ってくれた。
続編を望む声も多いが、「収録しているなかでは、残念ながらpixiv版と同じ展開で終わっています。クリスマスのエピソードで『来年は一緒にクリスマスパーティーをしよう』と約束していたので、そこら辺のエピソードを描きたい」と今後への含みもにじませる。見どころについては「不器用な2人がどう成長していくか楽しんでほしい」と話す。
強がりな彼と、どこまでも素直な彼女。そのやりとりに、きっと心がふっとほどけるはずだ。そんな本作をぜひ読んで欲しい！
取材協力：Fuki(@fuki_ii)
