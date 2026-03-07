「1枚で着るよりキレイに見える」着回しにも応用が利く「トップスの重ね着テクニック」
どんなインナーを仕込むかで、テイストチェンジが簡単にかなう深めのVネックのニット。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白を使い、フレキシブルなアレンジを披露！
「ふわふわニットが大人びる」キレイな白の仕込み方
仕込む白によって、ふわふわニットのかわいげだけじゃない魅力を引き出すことが可能。膨張やほっこり感も防げるうれしい効果にも期待。
ボタン×ボタンの重ね着で「新しさのあるカジュアルに」
ピンクニット／カオス（カオス表参道） 白ボタンカーディガン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）
ふつうのロンTよりのっぺり見えない白のカーディガン。首のつまったお淑やかなデザインが、起毛感のあるガーリーなピンクにつつましい品をプラス。
「ゆるニットほどスマートに」鋭いVネックはこう生かす
身幅が大きなシルエットで、インナーを仕込むことが前提のVネックニット。ぬくもりのある雰囲気には、シンプルな中にどこかモードさがある白インナーの選びがシャープに装うコツ。
深Vのよさをそこなわないデコルテが見える白を抜擢
ネイビーニット／スローブ イエナ（SLOBE IENA 自由が丘店） 白ホルターネックトップス／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）
面積が小さい白を入れてニットスタイルにヘルシーな色気を。デコルテ見せもキレイにとどまるのは白がもつ清潔感ゆえ。首元のディテールのおかげでアクセいらず。
