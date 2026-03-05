寝つきの悪いあなたへ。快眠グッズが最大54％オフに【Amazon 新生活セール】
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、睡眠用のイヤホンやリカバリーウェア、ホットマスクなどの快眠グッズをご紹介。「寝つきが悪い」「朝起きても疲れが取れない…」という人はぜひチェックしてみてくださいね。

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2種類の温度設定ができる、充電式ホットアイマスク


Salua

ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA (ネイビー)

3,980円 → 3,180円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



めぐりズム「蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り」16枚入


めぐりズム

めぐりズム アイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

1,635円 → 1,410円（14%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



横向き寝でも快適な装着感。Ankerの睡眠用イヤホン


Soundcore

Anker Soundcore Sleep（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト

29,990円 → 24,990円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



もう夜中の騒音に悩まされない。睡眠用の耳栓


DJcong

耳栓 睡眠用 みみせん 完全遮音 リング YJJ01 【ドイツ レッドドット賞受賞】耳栓 睡眠用 寝返り痛くない 【認定聴覚保護具】DJcong(ディージェーコング) 寝ホン 完全遮音 いびき対策 ホットアイマスクと併用 癒しグッズ 安眠グッズ ノイズ キャンセリング イヤーマフ 防音 子供 大人 聴覚過敏 快眠 勉強 集中 移動 サウナ ライブ イヤープラグ 誕生日プレゼント 男性 女性 ギフト 母の日 父の日 敬老の日 収納ポーチ付 (グレー)

2,999円 → 1,709円（43%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



じんわりぽかぽか温まる遠赤足裏シート


Bivonne（ビヴォーネ）

【足裏シート】遠赤足裏シートアシメグ 10セット(20枚)入り 日本製 サンダルウッドの香り コスモビサ配合 遠赤外線 貼って寝るだけ 足裏用 足用シート ビヴォーネ Bivonne

2,980円 → 2,680円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



チンしてすぐ使える「レンジでゆたぽん Lサイズ」


ゆたぽん

レンジでゆたぽん 足もと用 首肩用 保温 【Amazon.co.jp限定】レンジでゆたぽん Lサイズ 入浴剤1個おまけ付き 洗えるカバー付 白元アース ゆたんぽ 湯たんぽ 温かさ7時間 足を温めるグッズ つま先 布団 電子レンジ

1,222円 → 1,088円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



質の良い眠りへと導く「まるでこたつ就寝時専用レッグウォーマー」


okamoto(オカモト)

靴下サプリ おやすみスイッチ まるでこたつ 寝る時用 ルームソックス レッグウォーマー レディース 938-994 [オカモト] 靴下サプリ おやすみスイッチ まるでこたつ 寝る時用 ルームソックス レッグウォーマー レディース 938-994 グレー 単品

3,182円 → 2,306円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻腔を広げて呼吸を楽に。鼻孔拡張テープ「ブリーズライト」


ブリーズライト

ブリーズライト クリア レギュラー 透明 ブリーズライト エクストラ レギュラー 肌色 鼻孔拡張テープ 快眠・いびき軽減 24枚入 【佐藤製薬】

1,900円 → 1,290円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻呼吸を習慣化して毎日の眠りを改善。「すやピタ 鼻呼吸テープ」


yumegocochiLABO

【日本企業開発×anan掲載】すやピタ 鼻呼吸テープ いびき防止テープ 鼻呼吸 口呼吸テープ 口閉じテープ 口テープ マウステープ いびき防止グッズ 口呼吸 口呼吸防止 口止め いびき イビキ いびき防止 いびき対応 いびき対策 睡眠 安眠 | yumegocochiLABO | いびき軽減グッズ 【日本企業開発×anan掲載】すやピタ 鼻呼吸テープ いびき防止テープ 鼻呼吸 口呼吸テープ 口閉じテープ 口テープ マウステープ いびき防止グッズ 口呼吸 口呼吸防止 口止め いびき イビキ いびき防止 いびき対応 いびき対策 睡眠 安眠 | yumegocochiLABO | いびき軽減グッズ (Ｘ型, 45枚入×1袋)

1,480円 → 898円（39%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



何千もの鋭いスパイクが、肌と筋肉にアプローチする「シャクティマット」


ShaktiMat

Shakti Mat Bundle Parent 【正規品】シャクティ 指圧マット・枕 究極セット レベル2 黒、長めの専門家を信頼、インドの倫理的に手作りの指圧マット、面倒なことなく針状、20分で深いリラクゼーションを実現指圧の専門家

25,000円 → 22,500円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小型ながらパワフルな振動で全身ケアできるマッサージャー


LIHILIS

筋膜リリースガン ハンディガン AI自適応モード付き LIHILIS (業界最強 小型軽量筋膜ガン) きんまくリリース電動ガン 【ドイツ レッドドット賞受賞】筋膜リリースガン (プロ監修) 6段階超強力振動 AI自適応モード付き ハンディガン LIHILIS (2026業界最強 小型軽量筋膜ガン) フット・太もも・腰・背中・首・肩 筋膜はがし 全身リフレッシュ道具 きんまくリリース電動ガン 静音 340g超軽量 Type-C急速充電 4000mAh大容量 収納袋&日本語取扱説明書付き 誕生日プレゼント父の日 母の日 クリスマス 新年ギフト (黒)

6,960円 → 4,176円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



自宅で簡単に全身の筋膜ケアができるトリガーポイント


TRIGGERPOINT(トリガーポイント)

トリガーポイント(TRIGGERPOINT) グリッド フォームローラー ストレッチローラー セルフケア リカバリー EVA素材 高耐久 スポーツ デスクワーク対応 トリガーポイント(TRIGGERPOINT) グリッド フォームローラー ストレッチローラー EVA素材 高耐久 スポーツ デスクワーク対応 ミッドナイト

5,450円 → 4,115円（24%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



柔らかくて痛くなりにくい。首筋やお尻など、手軽にできる全身リンパケア


TRIGGERPOINT(トリガーポイント)

【日本正規品】 トリガーポイント(TRIGGERPOINT) マッサージボール MBシリーズ マッサージ ストレッチボール トリガーポイント(TRIGGERPOINT) マッサージボール ストレッチボール 6.5cm セルフマッサージ 深層筋ケア 足裏 肩 腰 EVA素材 高耐久 持ち運び便利 MB1

2,300円 → 1,467円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



心地よい硬さと汎発性のストレッチポール


MOJEER

MOJEER ストレッチ用ポール エクササイズポール ヨガポール 98cm 耐荷重130kg 肩甲骨 ローラー 筋肉ほぐし フォーム ローラー YJZ MOJEER ストレッチ用ポール エクササイズポール ヨガポール 98cm 耐荷重130kg 肩甲骨 ローラー 筋肉ほぐし フォーム ローラー YJZ (カーキ)

3,599円 → 2,999円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


ドリエル

【指定第2類医薬品】ドリエル 【指定第2類医薬品】ドリエル12錠

2,195円 → 1,238円（44%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazonベーシック(Amazon Basics)

Amazonベーシック ヨガマット キャリーストラップ付 トレーニングマット ストレッチマット ピラティスマット Amazonベーシック ヨガマット 厚め 12mm キャリーストラップ付 トレーニングマット ストレッチマット ピラティスマット 188×61×1.2cm ブラック

2,120円 → 1,907円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Echo Show 8 &11 (2025年発売) 【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

39,980円 → 25,980円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

13,800円 → 10,980円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



