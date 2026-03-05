寝つきの悪いあなたへ。快眠グッズが最大54％オフに【Amazon 新生活セール】
今回は、睡眠用のイヤホンやリカバリーウェア、ホットマスクなどの快眠グッズをご紹介。「寝つきが悪い」「朝起きても疲れが取れない…」という人はぜひチェックしてみてくださいね。
→ Amazon「快眠グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2種類の温度設定ができる、充電式ホットアイマスク
ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA ホットアイマスク USB 充電式 アイマスク 【 コードレス で ストレスフリー & リラックス 】かわいい シルク プレゼント SALUA (ネイビー)
3,980円 → 3,180円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
めぐりズム「蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り」16枚入
めぐりズム アイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
1,635円 → 1,410円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
横向き寝でも快適な装着感。Ankerの睡眠用イヤホン
Anker Soundcore Sleep（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト
29,990円 → 24,990円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
もう夜中の騒音に悩まされない。睡眠用の耳栓
じんわりぽかぽか温まる遠赤足裏シート
【足裏シート】遠赤足裏シートアシメグ 10セット(20枚)入り 日本製 サンダルウッドの香り コスモビサ配合 遠赤外線 貼って寝るだけ 足裏用 足用シート ビヴォーネ Bivonne
2,980円 → 2,680円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
チンしてすぐ使える「レンジでゆたぽん Lサイズ」
レンジでゆたぽん 足もと用 首肩用 保温 【Amazon.co.jp限定】レンジでゆたぽん Lサイズ 入浴剤1個おまけ付き 洗えるカバー付 白元アース ゆたんぽ 湯たんぽ 温かさ7時間 足を温めるグッズ つま先 布団 電子レンジ
1,222円 → 1,088円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
質の良い眠りへと導く「まるでこたつ就寝時専用レッグウォーマー」
靴下サプリ おやすみスイッチ まるでこたつ 寝る時用 ルームソックス レッグウォーマー レディース 938-994 [オカモト] 靴下サプリ おやすみスイッチ まるでこたつ 寝る時用 ルームソックス レッグウォーマー レディース 938-994 グレー 単品
3,182円 → 2,306円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア
睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
鼻腔を広げて呼吸を楽に。鼻孔拡張テープ「ブリーズライト」
ブリーズライト クリア レギュラー 透明 ブリーズライト エクストラ レギュラー 肌色 鼻孔拡張テープ 快眠・いびき軽減 24枚入 【佐藤製薬】
1,900円 → 1,290円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
鼻呼吸を習慣化して毎日の眠りを改善。「すやピタ 鼻呼吸テープ」
【日本企業開発×anan掲載】すやピタ 鼻呼吸テープ いびき防止テープ 鼻呼吸 口呼吸テープ 口閉じテープ 口テープ マウステープ いびき防止グッズ 口呼吸 口呼吸防止 口止め いびき イビキ いびき防止 いびき対応 いびき対策 睡眠 安眠 | yumegocochiLABO | いびき軽減グッズ 【日本企業開発×anan掲載】すやピタ 鼻呼吸テープ いびき防止テープ 鼻呼吸 口呼吸テープ 口閉じテープ 口テープ マウステープ いびき防止グッズ 口呼吸 口呼吸防止 口止め いびき イビキ いびき防止 いびき対応 いびき対策 睡眠 安眠 | yumegocochiLABO | いびき軽減グッズ (Ｘ型, 45枚入×1袋)
1,480円 → 898円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
何千もの鋭いスパイクが、肌と筋肉にアプローチする「シャクティマット」
Shakti Mat Bundle Parent 【正規品】シャクティ 指圧マット・枕 究極セット レベル2 黒、長めの専門家を信頼、インドの倫理的に手作りの指圧マット、面倒なことなく針状、20分で深いリラクゼーションを実現指圧の専門家
25,000円 → 22,500円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
小型ながらパワフルな振動で全身ケアできるマッサージャー
筋膜リリースガン ハンディガン AI自適応モード付き LIHILIS (業界最強 小型軽量筋膜ガン) きんまくリリース電動ガン 【ドイツ レッドドット賞受賞】筋膜リリースガン (プロ監修) 6段階超強力振動 AI自適応モード付き ハンディガン LIHILIS (2026業界最強 小型軽量筋膜ガン) フット・太もも・腰・背中・首・肩 筋膜はがし 全身リフレッシュ道具 きんまくリリース電動ガン 静音 340g超軽量 Type-C急速充電 4000mAh大容量 収納袋&日本語取扱説明書付き 誕生日プレゼント父の日 母の日 クリスマス 新年ギフト (黒)
6,960円 → 4,176円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自宅で簡単に全身の筋膜ケアができるトリガーポイント
柔らかくて痛くなりにくい。首筋やお尻など、手軽にできる全身リンパケア
心地よい硬さと汎発性のストレッチポール
MOJEER ストレッチ用ポール エクササイズポール ヨガポール 98cm 耐荷重130kg 肩甲骨 ローラー 筋肉ほぐし フォーム ローラー YJZ MOJEER ストレッチ用ポール エクササイズポール ヨガポール 98cm 耐荷重130kg 肩甲骨 ローラー 筋肉ほぐし フォーム ローラー YJZ (カーキ)
3,599円 → 2,999円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Echo Show 8 &11 (2025年発売) 【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト
39,980円 → 25,980円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ
13,800円 → 10,980円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「快眠グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります