寝つきの悪いあなたへ。快眠グッズが最大54％オフに【Amazon 新生活セール】

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、睡眠用のイヤホンやリカバリーウェア、ホットマスクなどの快眠グッズをご紹介。「寝つきが悪い」「朝起きても疲れが取れない…」という人はぜひチェックしてみてくださいね。

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル

2種類の温度設定ができる、充電式ホットアイマスク

めぐりズム「蒸気めぐるアイマスク ラベンダーの香り」16枚入

横向き寝でも快適な装着感。Ankerの睡眠用イヤホン

もう夜中の騒音に悩まされない。睡眠用の耳栓

じんわりぽかぽか温まる遠赤足裏シート

チンしてすぐ使える「レンジでゆたぽん Lサイズ」

質の良い眠りへと導く「まるでこたつ就寝時専用レッグウォーマー」

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

鼻腔を広げて呼吸を楽に。鼻孔拡張テープ「ブリーズライト」

鼻呼吸を習慣化して毎日の眠りを改善。「すやピタ 鼻呼吸テープ」

何千もの鋭いスパイクが、肌と筋肉にアプローチする「シャクティマット」

小型ながらパワフルな振動で全身ケアできるマッサージャー

自宅で簡単に全身の筋膜ケアができるトリガーポイント

柔らかくて痛くなりにくい。首筋やお尻など、手軽にできる全身リンパケア

心地よい硬さと汎発性のストレッチポール

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。