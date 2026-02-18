ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に。日本勢が好発進を決めた。TBS系「ひるおび」には2022年北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉、女子シングルで2005年NHK杯優勝などの実績を持つ中野友加里さん、男子シングルで1977年世界選手権銅メダルの佐野稔さんが出演した。

70点超えが史上最多9人という空前のハイレベルだった女子SP。樋口は「すごいレベルの高い滑りですね」と驚き。中野さんは「毎回涙涙で、素晴らしい演技で」と感激しつつ、「見ているこっちは楽しいんです、選手の方たちはすごい緊張されてると思うので、最後まで怪我なくいってほしいなと思います」と話した。佐野さんはSP首位の中井について「全てを楽しんでいるのがいいと思います。これだけ笑顔が出るのは可愛くていいですね」と笑顔で称えていた。

フィギュア界を代表する豪華な出演者にネット上の視聴者も驚き。「出てる！！！！！」「3人も呼んだんだ」「佐野稔さんも久しぶりに見れて嬉しい」「まさか佐野さんまで引っ張ってくるとは」「ゆかりん、現役の頃と全然変わってない!!」などの声が上がった。

前日の同番組では女子シングルの元世界選手権女王で、トリノ、バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんと男子シングルのバンクーバー五輪代表の織田信成さんが解説で登場するなど、豪華な顔ぶれになっていた。



（THE ANSWER編集部）