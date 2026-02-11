この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がボロ戸建ての見極め方を語る！『今年から不動産投資を始める方に超必見！1棟目の投資には築〇〇年以上のボロ戸建てを狙え！』

不動産投資チャンネルが公開した『今年から不動産投資を始める方に超必見！1棟目の投資には築〇〇年以上のボロ戸建てを狙え！』は、これから不動産投資に踏み出そうとする層に向け、あえて築年数の古い戸建てを選択肢に入れる意義を提示した内容である。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、2026年の市況を踏まえたうえで、なぜ1棟目に新築や区分マンションではなく、いわゆるボロ戸建てが浮上するのかを順序立てて語っていく。



動画内でまず示されるのは、参入時点のハードルの低さである。築30年以上の戸建ては、立地や条件次第で低価格帯に集中しており、投資経験が浅い段階でも検討可能な水準にあるという。一方で、価格の安さだけを根拠に判断すると失敗につながりやすい点も強調され、特にリフォーム費の読み違いが最初の壁になると指摘される。



木村氏は、ボロ戸建て投資に内在するリスクを五つに整理する。想定を超えて膨らむリフォーム費、値引き交渉の難易度、融資が付きにくい可能性、入居付けの可否、そして将来の売却、いわゆる出口の問題である。ただし、これらは不確定要素として放置するものではなく、構造を理解すれば管理できる論点であると説明される。



中核となる考え方は、物件価格とリフォーム費を切り分けず、必ず合算で判断する視点である。完成後に想定される賃料水準から逆算し、どの水準であれば成立するのかを先に描くことで、古さに対する不安が数値の問題へと置き換わっていく。この思考転換こそが、動画全体を通じた重要な軸となっている。



さらに後半では、戸建て賃貸特有の需要構造や、入居中物件が持つ売却時の評価についても触れられる。詳細な数値や具体的な事例は映像内で語られるが、単なる利回り比較では見えにくい判断の積み重ねが示されていく点が印象的である。ボロ戸建てという言葉の先入観をどう捉え直すのか、その思考過程を追うことで、動画の意図がより鮮明になる構成となっている。