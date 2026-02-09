🄫ZARA

「ZARA」のブランドコンセプトカフェ「Zacaffè」は、マドリード、クウェート、南京、ソウル、ベルイートに次ぎ、心斎橋店が世界で6店舗目、日本では初出店。OsakaMetro心斎橋駅から徒歩約2分の大阪の中心地にオープンした、新旗艦店「ZARA 心斎橋店」の3階に併設されています。「ZARA」50周年を記念して誕生した「ZARA 心斎橋店」の1階には、吹き抜けを生かした壮大なオブジェがあり、足を踏み入れると一気に別世界へといざなってくれます。



注目のカフェは3階のヤングカジュアルコーナーの奥にあります。2週間ごとに新作が並ぶという活気があふれるエリアに突然出現する、おしゃれな暖簾にわくわく感が上昇！ 日本伝統の暖簾には懐かしさと温かみを感じます。

暖簾をくぐるとショッピングエリアとは別の雰囲気。まるで老舗の料理店を訪れたような、和モダンで落ち着いた空気感に包まれています。

（左奥から）「パストラミとロディジャーノチーズのバケットサンド」1個900円、「パン・オ・ショコラ」1個600円、「ガリシア栗豚のエンパナーダ」1個900円

目を引くのがカウンターに備え付けられたショーケース。エンパナーダなどスペインらしいフードやスイーツがずらりと並びます。メニューは「Zacaffè」がある都市ごとにローカルパートナーと開発。日本らしさをテーマにしたメニューも揃っており、ZARA日本の社長も含め大勢のスタッフが試食を繰り返してきたそうです。

「抹茶ティラミス」880円

まず味わいたいのが「抹茶ティラミス」。たっぷりまぶされた抹茶パウダーが美しく、まるで高級な和菓子のよう！ 芳醇な苦みと甘味が上品にミックスされており、ひと口ひと口堪能したいひと皿です。

「クッキーショコラテリーヌ」1個880円

「クッキーショコラテリーヌ」は、濃厚なビターチョコが二重にサンドされていて、食感も楽しめます。「Zacaffè」の文字が入れられたスイーツは、プラスアルファでお皿に並べたくなります♪

「抹茶ラテ（アイス）」750円

きめ細やかなラテアートにときめく「抹茶ラテ（アイス）」は、まろやかでさらっとした飲み心地。甘すぎずフードと合わせやすいテイストです。「OSAKA」の文字がしっかり入っているのもポイント！

「ほうじ茶ラテ（ホット）」750円

「ほうじ茶ラテ（ホット）」はさわやかな苦みと香ばしさに驚きます。ラテは「抹茶」と「ほうじ茶」でプリントデザインが違うんだそう！ ソーサやカップ、グラスなど、すべて花がモチーフになっているのも魅力的です。「Zacaffè」のモチーフは世界6店舗共通だそうですが、それぞれ都市の個性を反映しているそう。日本は古くから自然を敬ってきたということで、グリーンとベージュが基調になっています。

「ガリシア栗豚のエンパナーダ」はスペインらしさが味わえるフード。しっかりとかたどられた生地の中にたっぷりのトマトとしゃきしゃきの玉ねぎ、大ぶりの豚肉が入っており、チーズと絡んで濃厚な味わいに。酸味と甘みのバランスがいいトマトソースやスパイスも味わいを引き立てています。

ドリンクやスーツ、フードなどのメニューは、テイクアウトも可能です。テイクアウト用のカップとバックにももちろん「Zacaffè」のプリントが。シンプルで上品なデザインは持ち運びにもうれしい！



「Zacaffè」はそれぞれの都市の個性や本質と調和するよう設計されており、心斎橋店では日本の世界観がたっぷりと体現されています。和モダンな雰囲気を醸し出しているカウンターには奈良県産の木製タイルが使われ、太い柱に見立てた角柱は日本家屋を思い起こさせます。

フロアには天然の小石が敷き詰められており、こちらも日本庭園にある玉砂利のよう！ エメラルドグリーンのシートは和の景観をつくりだす植栽を連想させます。壁に掲げられた「抹茶ラテ（アイス）」の画も美しい背景としてなじんでいるのがステキです！

窓際のカウンターは、日中は明るい日差しに包まれ、夜は街のイルミネーションが彩りを添える特等席。外を眺めながらの心落ち着くひととき、つい長居したくなります。

そして注目はこちらの椅子。フォルムがソーサやカップと同じ、花の形なんです。

よく見ると、天井から吊るされた照明やスピーカーも花がモチーフに！

さらにカウンターに彫られている文様も伝統和柄のようで、同じモチーフ。メニューだけではなく、カフェを彩るさまざまな要素にも日本文化を感じます。こんなに細かいところにまで和の輝きを灯してくれているなんて、うれしいですよね。

「Zacaffè ストライプ ラグビーポロシャツ」6590円

カフェには限定グッズもスタンバイ。「ZARA 心斎橋店」のイメージカラーであるベージュを基調としたラガーシャツは、「Zacaffè 心斎橋店」限定のオリジナルグッズ。今後も新しいグッズの登場が予定されているそう！ オンラインストアでも購⼊できない逸品がでてくるかも。ぜひ現地でチェックしてください。



4フロア、1900屬砲錣燭詁本最大級の広さを誇る新旗艦店「ZARA 心斎橋店」。カフェだけでなくそのショップ全体に、日本のエッセンスが随所に光っています。1階のモードファッションエリアは修復した日本の壺を配置。黒い什器は日本の伝統的な焼杉を用いています。壁は土壁で仕上げてあり、洗練された和の空間が広がっています。

2階にあるバッグとシューズのエリアでは、違い棚を模したディスプレイにブーツやバッグが並びます。フィッティングコーナーはが小上がりの畳の様式で、靴をぬいであがる設計なんです。日本文化にふれながら最新のショッピングを楽しめることができるのは、新旗艦店「ZARA 心斎橋店」ならでは。

また、2025年12月には近隣に日本初となるメンズストア「ZARA MAN心斎橋筋」がオープンし、心斎橋はまさに“ZARAストリート”に！「ZARA 心斎橋店」と同じく、日本文化にフィーチャーしたショップとなっています。

ファッションブランドがひしめく心斎橋。そのなかに日本最大級のストアを構えた「ZARA」が展開するブランドコンセプトカフェ「Zacaffè」だからこそ、体験できるひとときがあります。ショッピングの合間はもちろん、ランチやディナーの後のティータイムとしても、ゆったりとした時間を過ごすのにもぴったりの場所です。ぜひ訪れてみてください。



■Zacaffè （ざかふぇ）

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-1 ZARA心斎橋店3F

営業時間：10〜22時

定休日：不定休

アクセス：OsakaMetro各線心斎橋駅から徒歩約2分



Text：伊藤美香

Photo：沖本明



